أخبار إنتر اليوم | كونتي يطالب بالمزيد ولوكاكو يؤمن بالدوري

ما هو جديد النيراتزوري؟

انتصار الفريق على سامبدوريا وأجواء وتصريحات ما بعد المباراة تحتل أخبار إنتر اليوم، 22 يونيو 2020.

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كونتي يطالب إريكسن والبقية بالمزيد

أكد مدرب الفريق أنطونيو كونتي في تصريحاته مع "سكاي" عن رضاه على مستوى الفريق بعد الانتصار على سامبدوريا، ولكن طالب بأن يكون أكثر فعالية في إنهاء الهجمات والمباريات.

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وأضاف كونتي بأن الأمر تكرر أمام نابولي بتقديم عرض جيد ولكن أضاع التأهل بسبب عدم حسم المباريات، مشيداً بنجمه كريستيان إريكسن والعمل الكبير الذي قام به وأشار إلى امتلاكه للمزيد بعد.

لوكاكو يؤمن باللقب

أوضح روميلو لوكاكو، نجم إنتر، عن سعادته بالانتصار على سامبدوريا، الأول للفريق بعد استئناف المسابقات في إيطاليا، وتسجيله لهدفه الثامن عشر هذا الموسم.

البلجيكي أكد أن أمام ناديه 12 نهائيًا حتى انتهاء الدوري، مؤكداً أن فرصة التتويج بالدوري الإيطالي موجودة بعد تقليص الفارق مع المتصدر يوفنتوس وملاحقه لاتسيو.

إريكسن يمزح بالإيطالية

أبدى إريكسن سعادته بالانتصار على سامبدوريا والمستوى الطيب الذي قدمه هو شخصياً بمساعدة فريقه بحسم الانتصار والنقاط المهمة للعودة للمنافسة على الدوري.

الدنماركي مزح مع ستوديو قناة النادي الرسمية عند سؤاله حول مدى تحسن لغته الإيطالية، فأجاب: "سكوديتو، إنتر يفوز"، ليسيطر الضحك على الجميع.

فاجيانيديس يؤكد انضمامه لإنتر

أكد جيورجيوس فانجيانيديس، المدافع الشاب اليوناني، أنه قد انضم نهائياً لإنتر وقام بتوقيع العقود، وذلك في تصريحات نقلها "fcinter1908"

اللاعب الشاب أشار إلى تفضيله إنتر على موناكو ومانشستر سيتي، وأن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي للنادي، وعده بالتواجد مع الفريق الأول الموسم القادم.