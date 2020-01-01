أخبار إنتر اليوم | كورونا يضرب واحتمالية إلغاء الديربي

ما هو جديد النيراتزوري؟

إصابة الثنائي أليساندرو باستوني وميلان شكرينيار بفيروس كورونا، والحديث عن إلغاء ديربي ميلانو ضمن نشرة إنتر اليوم، 8 أكتوبر 2020.

كورونا تهدد إنتر

جاءت إصابة الثنائي أليساندرو باستوني وميلان شكرينيار بفيروس كورونا لتضع إنتر في وضع حرج دفاعياً قبل أيام مهمة وضغط مباريات.

الثنائي سيغيب عن لقاء ديربي ميلانو ومباراة بوروسيا مونشنجلادباخ بسبب الحجر الصحي بنسبة كبيرة، مع احتمالية ظهور حالات مخالطة جديدة أيضاً.

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باستوني يطمئن الجمهور

أكد أليساندرو باستوني عبر "إنستجرام" أنه في حالة صحية جيدة ويخضع للفحص المنزلي بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وكان يفترض أن ينضم اللاعب لمنتخب إيطاليا للشباب، ولكن بقي في العزل، والذي منه شكر جمهور إنتر وواعدهم على اللقاء قريباً في سان سيرو.

احتمالية لإلغاء الديربي

ذكر ماسيمو جالي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى ساكو بميلان مع "Radio Punto Nuovo" أن هناك احتمالية لإلغاء مباراة ديربي المدينة.

وهاجم جالي بروتوكول الاتحاد الإيطالي الصحي وقال إن مع ازدياد أعداد المصابين في صفوف الفريقين يجب العزل المنزلي والتفكير في تأجيل اللقاء.

يونج يتمنى العودة لواتفورد

شكر أشلي يونج، لاعب إنتر، فريقه السابق واتفورد والدور الكبير الذي لعبه في تطوير مستواه كلاعب كرة قدم.

وقال الإنجليزي إنه لو أُتيحت له الفرصة للعودة لصفوف واتفورد سيترك إيطاليا ويعود مباشرة لصفوفه، وذلك في تصريحات مع قناة النادي.

إنتر يرفض مساعي باريس لضم شكرينيار

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن إنتر رفض عرضاً في اليوم الأخير من الميركاتو من طرف بي إس جي لضم ميلان شكرينيار.

العرض كان إعارة مقابل قرابة أربعة ملايين يورو، وأحقية شراء مقابل 40 مليوناً وخمسة ملايين كحوافز، ولكن ضيق الوقت لشراء معوض جعل الأمر مستحيل.