أخبار إنتر اليوم | مسامحة لوكاكو واستعلام عن بوجبا

ما هو جديد النيراتزوري هذا الصباح؟

احتلت أزمة تصريحات روميلو لوكاكو حول الشكوك بإصابة لاعبي الفريق بفيروس كورونا، ودخول إنتر من جديد على الخط من أجل بوجبا أهم أخبار إنتر اليوم في صباح 23 أبريل 2020.

إنتر يعفو عن لوكاكو

بحسب "لاجازيتا"، فإنتر قرر العفو عن نجمه روميلو لوكاكو وعدم معاقبته في أعقاب تصريحاته عن الاشتباه بإصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

وذكرت الجريدة أن إنتر استدعى اللاعب ووبخه بخصوص تصريحاته، وعلى إثر ذلك قام البلجيكي بالتقدم بطلب لمسح الفيديو المحادثة التي جمعته مع زوجة مواطنه دريس ميرتينس.

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النيراتزوري يستعلم عن بوجبا

ذكرت "توتوسبورت" أن مدير القطاع الرياضي بيبي ماروتا اتصل بمينو رايولا،وكيل نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، للاستعلام عن مدى إمكانية ضمه.

الصحيفة أوضحت أن تكلفة ضم اللاعب قد تبلغ 250 مليون ما بين قيمة الصفقة في حدود 50 مليون يورو، وراتبه لمدة ثلاثة أو أربعة مواسم.

البحث يستمر عن ظهير أيسر

موقع "إف سي إنتر نيوز" ركز على بحث النادي عن تدعيم مركز الظهير الأيسر، ووضعه ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي، كهدف رئيسي لتدعيم الفريق.

بقية الأسماء شهدت زميل ألونسو في لندن إيمرسون بالميري، في ظل عدم اقتناع الفريق بالحلول المتوفرة حالياً ما بين كوادو أسامواه وكريستيانو بيراجي.

تحركات لتأمين بروزوفيتش

"توتوسبورت" أفادت بأن إنتر بدأ التفاوض مبكراً مع وكيل نجمه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من أجل تجديد تعاقده والحفاظ عليه بعد ربطه بعديد الأندية.

وسيسعى النيراتزوري بحسب الصحيفة لرفع راتب اللاعب البالغ 3.5 مليون يورو موسمياً، والعمل على إزالة الشرط الجزائي بعقده البالغ 60 مليون يورو.

برشلونة ينفتح على بيع أرتور

أوضحت "توتوسبورت" أن برشلونة أصبح الآن منفتحاً بشكل أكبر على بيع متوسط ميدانه أرتور ميلو، وأنه قد يكون المفتاح لإقناع إنتر ببيع لاوتارو مارتينيز.

الصحيفة تحدثت عن وجود تخوف وحيد في إدارة إنتر بخصوص اللاعب، وهي بخصوص عقليته وتصرفاته المثيرة للجدل خارج الملعب.