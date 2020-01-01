أخبار إنتر اليوم | كافاني يرفض وإريكسن الورقة الرابحة

ما هو جديد النيراتزوري؟

رفض إدينسون كافاني عرض النيراتزوري، وخطط أنطونيو كونتي من أجل التغلب على نابولي في كأس إيطاليا ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 7 يونيو 2020.

كافاني يرفض إنتر

ذكرت "توتوسبورت" أن إدينسون كافاني قد رفض عرض إنتر لضمه الصيف المقبل مجاناً بعد ترك باريس سان جيرمان، والسبب هو أتلتيكو مدريد.

وأكد التقرير اتفاق مهاجم الأوروجواي مع نادي العاصمة الإسبانية على الالتحاق بصفوفه، خصوصاً وأن المفاوضات مستمرة منذ الشتاء الماضي بين الطرفين.

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إنتر يضع البدائل لكافاني

"توتوسبورت" تحدثت أيضاً عن قائمة من اللاعبين وضعهم إنتر لتعويض عدم إتمام التعاقد مع كافاني، وعلى رأس هؤلاء تمديد بقاء أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد.

وأضاف التقرير أن في حال تألق التشيلي فيما يتبقى من الموسم سيتفاوض إنتر مع يونايتد لتمديد إعارته، مع الإشارة إلى تفضيل أنطونيو كونتي، المدير الفني، للاعب.

ومن ضمن أبرز الأسماء المطروحة أيضاً إيدن دجيكو من روما، أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، وثنائي آرسنال بيير إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت.

إريكسن يقود إنتر أمام نابولي

أوضحت معظم الصحف الإيطالية أن أنطونيو كونتي سيعتمد على كريستيان إريكسن أساسياً في مواجهة نابولي بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا الجمعة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن كونتي يجهز إريكسن، أو ستيفانو سينسي، ليكون عنصراً مهماً لإعطاء الحلول لفريقه لتفادي ما حدث في الذهاب عندما تم رقابة مارسيلو بروزوفيتش وعانى الفريق تكتيكياً.

مفاضلة بين فيدال وناينجولان

أفادت "توتوسبورت" أن إنتر لا يفضل إدراج أرتورو فيدال ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز بسبب تقدم اللاعب في العمر وانتهاء عقده في 2021، ولذا يتخوف من أن يرفع برشلونة قيمته بإدخاله في الصفقة.

وأشارت إلى أن الحل الأفضل بالوقت الراهن بالنسبة للإدارة هو إعادة رادجا ناينجولان بعد انتهاء إعارته في كالياري، وإدراجه من جديد في صفوف الفريق.