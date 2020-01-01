أخبار إنتر اليوم | مفاضلة بين كافاني وأجويرو وعودة التدريبات الجماعية

ما هو جديد النيراتزوري؟

التركيز على بحث النادي عن خليفة لاوتارو مارتينيز واحتمالية عودة التدريبات الجماعية ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 21 مايو 2020.

احتمالية لعودة التدريبات الجماعية

ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر قد يبدأ التدريبات الجماعية بداية من الخميس، وذلك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة، بانتظار المرحلة الثالثة من الفحوصات.

وسيخضع الفريق بحسب الصحيفة لسلسلة جديدة من الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا نهاية الأسبوع، وبعدها قد تبدأ التدريبات الجماعية الطبيعية.

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أجويرو تحت المنظار

أوضحت "MEN" و"سبورت إيطاليا" أن مهاجم ونجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو هو أحدث الأسماء المطروحة لتعويض رحيل لاوتارو مارتينيز المحتمل إلى برشلونة. المزيد هنا.

كافاني يضحي من أجل إنتر

أوضحت "كورييري" أن إدينسون كافاني مستعد للتضحية وتخفيض راتبه من أجل العودة مجدداً للعب في الدوري الإيطالي، وذلك في ظل اهتمام إنتر بضمه.

وتحدث التقرير أن اللاعب يفضل الدوري الإيطالي على عرض أتلتيكو مدريد، وينتظر مكالمة من مسؤولي إنتر لإقناعه بالقدوم الموسم المقبل.

تورينو يطارد جاليارديني

بحسب "توتوسبورت"، فنادي تورينو أعاد إحياء اهتمامه بالتعاقد مع متوسط ميدان إنتر روبرتو جاليارديني في الأيام الماضية، بعد أن كان في الماضي محط حديث عن صفقة تبادلية مع أرماندو إيتزو.

جاليارديني عاد في الأيام الأخيرة للتدرب بشكل طبيعي مع الفريق بعد معاناته من الإصابة قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

رومينيجه يؤكد مفاوضات بيريشيتش

أكد كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، وجود مفاوضات مع إنتر من أجل ضم لاعبه المُعار إيفان بيريشيتش، ولكن أشار إلى انتظاره لتعافي اللاعب نهائياً من الإصابة والمشاركة في عددٍ من المباريات.

وانقضت المهلة المحددة من قبل إنتر للنادي البافاري من أجل شراء الكرواتي مقابل 20 مليون يورو بحسب الاتفاق بين الطرفين، وتشير التقارير إلى انفتاح إنتر على تخفيض المبلغ من أجل التخلص من اللاعب.