أخبار إنتر اليوم | بشرى سارة قبل مواجهة نابولي وعرض مغري لناينجولان

ما هو جديد النيراتزوري؟

التحضيرات الأخيرة لمباراة نابولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وجديد سوق الانتقالات ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 12 يونيو 2020.

أخبار سارة قبل مواجهة نابولي

أوضحت "كورييري" أن حالة الثلاثي الدفاعي ستيفان دي فراي، أليساندرو باستوني، ودييجو جودين في تحسن، ويتوقع مشاركة الثنائي الأول أساسياً أمام نابولي.

وأضافت الصحيفة أن جودين عاد للتدرب مع المجموعة ولكن تواجده في نابولي محل شك، بينما في المقابل يعاني الأخير من عدم جاهزية عدد من نجومه وعلى رأسهم فابيان رويز، دريس ميرتينس، وبيوتر زيلينسكي.

المزيد من الفرق

تورينو يقدم عرضاً لناينجولان

ذكرت "توتوسبورت" أن تورينو سيعرض لاعبين من صفوفه على إنتر لإقناعه بالتخلي عن رادجا ناينجولان الصيف الجاري في صورة توماس نكودو وأرماندو إيتزو الذي ارتبط بالنيراتزوري.

وأضاف التقرير الصحفي أن الجراناتا قد يعرض أيضاً استعارة ناينجولان لمدة موسم، مع أحقية شراء مقابل 11 مليون يورو، وتحمل جزء من الراتب الخاص به.

اتفاق مع تونالي

أكد "إف سي إنتر نيوز" توصل إنتر لاتفاق مع ساندرو تونالي، موهبة بريشيا، على بنود العقد الشخصي، إذ سيتقاضى راتب 2.5 مليون يورو موسمياً، بالإضافة للحوافز.

وأشار التقرير إلى أن الآن المفاوضات تدور بين الناديين لإتمام الصفقة، والتي قد تكون في حدود 35 مليون يورو وحوافز إضافية.

كونتي يطلب بيليرين

كشفت "ميرور" أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر حث إدارة الفريق على التعاقد مع الظهير الأيمن لآرسنال هيكتور بيليرين خلال الصيف الجاري.

الدولي الإسباني تعافى من الإصابة خلال فترة التوقف وعاد للمشاركة في اللقاءات الودية لناديه، وحتى الآن يماطل بخصوص تمديد عقده الذي ينتهي في 2023.