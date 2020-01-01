أخبار إنتر اليوم | غضب كونتي واستمرار سانشيز

ما هو جديد النيراتزوري؟

أجواء ما بعد الانتصار الكبير على بريشيا بسداسية لحساب الدوري ضمن أهم أخبار إنتر اليوم، 2 يوليو 2020.

كونتي يطالب الصحافة بالعدل

رفض أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، الهجوم على فريقه ولاعبيه في الأيام الماضية، وطالب الصحافة بتحميله المسؤولية عن العروض والنتائج.

كونتي أكد أن الإعلام يركز فقط على الجوانب السلبية في فريقه ويرفض رؤية "نصف الكوب الممتلىء" على حد تعبيره، واصفاً فريقه بالرائع.

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وذكر المدرب الإيطالي أنه يتمنى استمرار أليكسيس سانشيز لاعباً في صفوف فريقه الموسم المقبل بعد تألقه الكبير، مشيداً أيضاً بلاوتارو مارتينيز رغم عدم هزه الشباك في السداسية.

ماروتا يوضح حقيقة ضم تونالي

أكد بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي لإنتر، أن ناديه لم يبدأ بعد في الحديث مع مسؤولي بريشيا بخصوص التعاقد مع ساندرو تونالي للموسم المقبل.

وأثارت صورة دعائية في الصين تابعة للحساب الرسمي لإنتر تضم كونتي مع تونالي الأقاويل حول حسم الصفقة، مما دعا ماروتا للتعليق مع "DAZN".

مفاوضات لاستمرار سانشيز

أكدت "لاجازيتا" أن إنتر يعمل لحل الوضع المعقد لنجمه أليكسيس سانشيز، والذي سيحرم الفريق من خدماته بعد لقاء خيتافي بالدوري الأوروبي.

الصحيفة أوضحت أن النادي يريد استمراره الموسم المقبل أيضاً، ومانشستر يونايتد يعلم ذلك، ولكن المعضلة تظل هي راتب اللاعب البالغ 12 مليون يورو.

ويدور الحديث حول مفاوضات إما لتجديد إعارته موسم جديد، أو ضمه بشكل نهائي، بغض النظر عن مشاركته من عدمها في بقية الدوري الأوروبي حال عبور إنتر.

ومفاوضات بخصوص موسيس أيضاً

بحسب "لاجازيتا" أيضاً، فإنتر وتشيلسي توصلا لاتفاق من أجل استمرار النجم النيجيري حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وينص الاتفاق بحسب الجريدة على عودة موسيس إلى تشيلسي في حالة وحيدة هي أن يتم طلبه من نادي ثالث يرغب بضمه نهائياً.

لماذا لا يلعب إسبوزيتو؟

ركزت "كورييري" على عدم الاستعانة بسيباستيان إسبوزيتو مساء الأمس أمام بريشيا، أو في أي لقاء منذ استئناف المسابقات بعد التوقف.

الصحيفة أشارت إلى احتمالية استبعاده بسبب تعطل المفاوضات بين اللاعب الشاب وناديه بخصوص تمديد تعاقده في الأيام الماضية.