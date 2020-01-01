أخبار إنتر اليوم | عودة الحياة وترقب وضع شكرينيار

تعرف على أهم أخبار النيراتزوري

فخر كونتي بلاعبيه بعد العودة للحياة وعدم فقدان الأمل لتوتنهام في ضم شكرينيار ضمن أهم أخبار إنتر لليوم 2 ديسمبر 2020.

كونتي فخور بلاعبيه

ظهر الإيطالي أنطونيو كطونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي سعيدًا بانتصار فريقه على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في تصريحاته بعد المباراة: "لقد كانت مباراة يجب أن تفوز بها لكي تظل حياً في البطولة أمام فريق أثبت أنه قوياً للغاية، لقد كان فوزًا مستحقًا وأُتيحت لنا عديد الفرص".

المزيد من الفرق

وتابع المدرب الإيطالي: "أنا فخور بما قدمه اللاعبين في الملعب من ادا وروح قتالية، الهدف الذي استقبلناه في نهاية الشوط الأول كان من الممكن أن يتقل معنويات أي فريق ولكننا نجحنا في العودة".

توتنهام لم يفقد الأمل في شكرينيار

حسب فوتبول انسايدر، فإن توتنهام الإنجليزي لم يفقد الأمل في التعاقد مع ميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي.

ويبحث توتنهام عن إضافة جديدة للفريق لا تتعدى 15 مليون جنيه إسترليني ولكن الفريق سيكون مستعدًا لرفع ميزانية الشتاء حال وجود اتفاق مع إنتر ميلان وهو الذي كان بعيدًا الصيف الماضي.

هل اقترب خروج ناينجولان؟

أكد بيرلوجي كارتا المدير الرياضي لنادي كالياري أن فريقه سيكون سعيدًا للغاية باستعاده رادجا نايجولان من جديد.

وقال كارتا في تصريحات صحفية: "كنا نتمنى استعادة ناينجولان الصيف الماضي ولكننا لم ننجح، الآن يتبقى شهر على يناير وما زالت الأمور صعبة ولكننا سنحاول أن نفعل ما لدينا. استعادته سيكون أمرًا سعيدًا بالنسبة لنا".

كريستيانو رونالدو يساعد لاوتارو للرحيل عن إنتر

قرر لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، الاستعانة بخدمات وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، جورج مينديش، وذلك لتسهيل رحيله إلى برشلونة.

وبحسب "ماركا"، فإنّ الوضع الاقتصادي لبرشلونة قد يفسد الصفقة، لكن لاوتارو سوف يستعين بوكيل الأعمال لأجل رحيله عن إنتر حتى لو انضم إلى فريق آخر.

إنتر يخطط للتعاقد مع جيرو

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ إنتر يدرس التعاقد مع أوليفييه جيرو من تشيلسي مستغلًا قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها في إنجلترا.

وقد يوافق اللاعب على ترك تشيلسي بحثًا عن مشاركة أكثر لأجل اللعب في يورو 2021 مع فرنسا.