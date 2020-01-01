أخبار إنتر اليوم | عمل جديد مع مورينيو واقتراب خسارة لاوتارو

تعرف على أهم أخبار إنتر الإيطالي لليوم الثالث من يونيو 2020.

التعاون مع جوزيه مورينيو من جديد واقتراب رحيل لاوتارو مارتينيز ضمن أبرز أخبار إنتر لليوم الثالث من يونيو 2020.

الحفاظ على هاندانوفيتش

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن نادي إنتر نجح في تجديد عقد حارسه سمير هاندانوفيتش لمدة عام جديد.

الحارس الذي كان سينتهي عقده بنهاية الموسم القادم سيستمر مع النيرازوري حتى نهاية موسم 2022/2021.

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محاولة التخلص من فيتسينو

أكدت ديلي ستار أن نادي إنتر ميلان عرض على توتنهام الحصول على خدمات متوسط ميدانه ماتياس فيتسينو مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

لا يرى كونتي أهمية في بقاء فيتسينو في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب ويأمل في بيعه لتوتنهام مع حرص مورينيو على تدعيم خط الوسط.

حسم اتفاق لاوتارو

برشلونة يحسم اتفاق لاوتارو مارتينيز ويحدد بنود تعاقده

من الصعف منع رحيل لاوتارو

رئيس إنتر السابق: لن تستطيعوا منع لاوتارو من الانتقال لبرشلونة

احتفالات في إنتر ببيع إيكاردي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر سعيد للغاية بالتخلص من اللاعب ماورو إيكاردي في الساعات الأخيرة بعد بيعه لباريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو ريبوبليكا" والتي أكدت أن رئيس النادي ستيفن زهانج قد هنأ بيبي ماروتا هاتفيًا برحيل اللاعب الذي تسبب في الكثير من المشاكل لهم.

توتنهام يصارع إنتر على مدافع هيلاس فيرونا

يسعى نادي توتنهام الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب ماراش كومبولا نجم فريق هيلاس فيرونا، والذي يتابعه إنتر في الوقت نفسه.

جاء هذا بحسب ما أكد موقع "توتو ويب ميركاتو" والذي أكد أن مانشستر يونايتد وليفربول ونابولي أيضًا ضمن المهتمين بضم اللاعب.

إنتر يحضر العرض الأقوى لضم تونالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر هو الأقرب لضم اللاعب ساندرو تونالي من صفوف بريشيا خلال الفترة المقبلة، حيث يحضر واحد من أقوى العروض لضمه.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سبورت ميدياست" فالعرض ستكون قيمته 20 مليون يورو، بالإضافة لأندريا بينامونتي وإعارة اللاعب سيباستيانو إسبوزيتو.

رئيس بريشيا: ردي على عرض برشلونة لضم تونالي لم يعجبهم

لاعب مانشستر سيتي قد يتسبب في استمرار لاوتارو مع إنتر

بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فبرشلونة يعلق صفقة ضم لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر على موافقة جواو كانسيلو على تخفيض راتبه حال انضم لهم.

تخفيض اللاعب لراتبه سيعني بشكل تلقائي تحسين الموقف الاقتصادي لبرشلونة في صفقة ضم المهاجم الأرجنتيني بعد إرسال نيلسون سيميدو لمانشستر سيتي .

قائمة من البدلاء للاوتارو مارتينيز

كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن إدارة إنتر قد وضعت بالفعل قائمة كاملة من البدلاء تحسبًا لرحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف برشلونة.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة هناك في تلك القائمة لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد و إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان وماتيوس كونها لاعب هيرتا برلين وجوناثان ديفيد لاعب جينت البلجيكي.