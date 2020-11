أخبار إنتر اليوم | طبيعة إصابة حكيمي ورحيل إريكسن

إصابة أشرف حكيمي مع المغرب والحديث عن رحيل كريستيان إريكسن ضمن أخبار إنتر اليوم، 14 نوفمبر 2020.

أكدت "لاجازيتا" أن الإصابة التي تعرض لها أشرف حكيمي في انتصار المغرب على إفريقيا الوسطى مجرد كدمة بسيطة.

واصطدم اللاعب بقوة بحارس الخصم وغادر الملعب في المباراة التي انتهت بوقع فوز الفريق بنتيجة 4-1 بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

فازت تشيلي على بيرو بهدفين نظيفين لحساب تصفيات كأس العالم 2022 لمنطقة أمريكا الجنوبية فجر السبت.

وسجل أرتورو فيدال هدفي المباراة، وشارك أليكسيس سانشيز بالدقيقة 84 رغم الأزمة مع إنتر بخصوص إصابته، وهو ما علق عليه رينالدو رويدا، المدير الفني، بأن من المهم الاستمرارية ومشاركة اللاعب.

Arturo Vidal made that ball go into liftoff 🚀 pic.twitter.com/X6Cr2dEWFG