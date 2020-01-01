أخبار إنتر اليوم | صفقة رومانية محتملة وغموض كولاروف

ما هو جديد النيراتزوري؟

اهتمام النادي بلاعب ستيوا بوخارست الشاب وغموض موقف أليكساندر كولاروف ضمن أخبار إنتر اليوم، 5 ديسمبر 2020.

عرض من إنتر لضم نجم ستيوا

كشفت رئيس ستيوا بوخارست الروماني عن وجود عرضين، أحدهما من إنتر، للتعاقد مع لاعبه أوليمبيو موراتان.

موراتان لاعب دولي روماني يشغل مركز الجناح أو صانع الألعاب، وأشاد به مؤخراً أدريان موتو، لاعب النيراتزوري السابق ومدرب المنتخب للشباب.

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تأكيد غياب باريلا أمام بولونيا

أجمعت الصحف الإيطالية هذا الصباح على إراحة أنطونيو كونتي لنجمه نيكولو باريلا أمام بولونيا مساء السبت بالدوري، الأمر الذي وصفته باستراحة المحارب بعد تألقه مؤخراً.

وسيشترك أرتورو فيدال بدلاً من باريلا بالتشكيل الأساسي على الأرجح بحسب التقارير، كما سيدخل أيضاً أندريا رانوكيا وأليكسيس سانشيز في عملية المداورة.

غموض موقف كولاروف

أوضحت "كورييري" أن موقف أليكساندر كولاروف من التواجد مع الفريق مساء السبت أمام بولونيا لا يبدو واضحاً بعد تعافيه من فيروس كورونا.

الصربي الدولي لم يستعد بعد استعداداته البدنية بحسب التقرير، ولكن قد يكون جاهزاً لمباراة شاختار الأوروبية منتصف الأسبوع.

إنتر يتمهل بخصوص جيرو

عادت "توتوسبورت" للحديث مجدداً عن اهتمام إنتر بضم لاعب تشيلسي أوليفييه جيرو، وأكدت أن الإدارة لن تحسم أمرها بعد.

وقال التقرير إن الأسبوعين المقبلين سيشهدان حسم إنتر لموقفه النهائي بخصوص ضم اللاعب أم لا، وأن الموقف الحالي هو مجرد مراقبة للوضع.