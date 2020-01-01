أخبار إنتر اليوم | صفقة تبادلية مجنونة مع مانشستر سيتي وفرحة الانتصار القاتل على بارما

ما هو جديد النيراتزوري؟

صفقة تبادلية مجنونة مع مانشتتر سيتي واحتفال بالانتصار القاتل على بارما ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 29 يونيو 2020.

إنتر يعلن مفاوضاته مع حكيمي

أكد ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان مفاوضات النيرازوري للحصول على خدمات أشرف حكيمي الظهير الأيمن لريال مدريد.

وقال ماروتا في تصريحات لسكاي سبورت: "نحن في مفاوضات متقدمة الآن، أوسيلو قام بعمل رائع وعلينا أن ننهي الأمور الآن. أمامنا عمل منتظر ومتفائلون لإنهاء الصفقة".

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صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

يرغب مانشستر سيتي في تدعيم خط دفاعه الموسم المقبل ووضع ميلان شكرينيار مدافع إنتر على رأس خياراته حسب كالتشيو ميركاتو.

صفقة تبادلية قد تحدث بين الناديين بانتقال سيرجيو أجويرو لصفوف إنتر ميلان والذي رغم بلوغه عامه الـ32 إلا أنه يستطيع التواجد بشكل أساسي في هجوم النيرازوري مع الرحيل المنتظر للاوتارو مارتينيز.

فرحة بالانتصار القاتل على بارما

أعرب لاعبو إنتر ميلان عن سعادتهم بالانتصار القاتل على بارما بعد التأخر بهدف نظيف.

وقال دي فراي عن هدفه: "تواجدت في الوقت والمكان المناسبين ونجحت في التسجيل، كانت مباراة صعبة للغاية ولكننا نجحنا في الانتصار. عانينا في الدفاع مع بداية المباراة ثم تماسكنا لنصل لهدفنا".

وقال كاندريفا: "أنا متعب ولكنني سعيد، جئت من ارتكاب خطأ كبير ولكن الأمرو سارت على ما يرام. كنت مقتنعًا بأنني سأسجل ولكن ذلك لم يحدث، الأهم هو الفوز في النهاية".

تدعيمات جديدة في الطريق

"توتوسبورت" ذكرت أن بعد حكيمي سيوجه إنتر أنظاره نحو روبن جوسينس، ظهير أتالانتا الأيسر، والذي يعد من الأفضل في مركزه هذا الموسم بالدوري الإيطالي.

اللاعب الألماني الذي سجل تسعة أهداف وصنع ستة هذا الموسم تحت منظار عديد الفرق وليس إنتر فقط، ويقدر ثمنه في حدود 30 مليون يورو.

اسم آخر طُرح لتدعيم يسار دفاع النيراتزوري هو دافيد ألابا، نجم بايرن ميونخ ، والذي يتابعه أيضاً تشيلسي في إنجلترا.

تركيز لإنهاء صفقة تونالي

"لاجازيتا" ذكرت أن تركيز إنتر سيتحول نحو ساندرو تونالي، لاعب وموهبة بريشيا، في الأيام المقبلة لمواصلة خطته بتدعيم صفوفه بنجوم شباب.

إنتر يملك اتفاقاً مع اللاعب حول راتبه، ويتبقى الاتفاق مع ناديه، ويدور الحديث عن تفاؤل بحسم الصفقة بمبلغ في حدود 40 مليون يورو.

اتفاق لتمديد تعاقد موسيس وسانشيز

"توتوسبورت" أكدت أن بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي، أصبح قريباً للتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل تمديد إعارة الثنائي أليكسيس سانشيز وفيكتور موسيس.

وتدور الأزمة حول مشاركة الثنائي في الدوري الأوروبي أغسطس المقبل لأن ذلك سيكون بعد نهاية الموسم الحالي.