أخبار إنتر اليوم | صفقة تبادلية مع باريس وتورينو واشتعال صراع تونالي

ما هو جديد النيراتزوري؟

الحديث عن سوق انتقالات صيفية من الصفقات التبادلية، واشتعال الصراع على موهبة بريشيا ساندرو تونالي ضمن أخبار إنتر اليوم، 8 مايو 2020.

إنتر يبحث عن الخصم لضم سينسي

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن النيراتزوري سيحاول التفاوض مع ساسوولو من أجل تخفيض قيمة ضم ستيفانو سينسي نهائياً الصيف القادم.

النيراتزوري يحق له ضم اللاعب مقابل 26 مليون يورو بحسب الاتفاق، ولكنه يريد إدخال لاعب شاب وتخفيض القيمة استغلالاً لقوة العلاقة مع النيروفيردي.

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صفقة تبادلية مقترحة مع تورينو

أفادت "توتوسبورت" أن تورينو وإنتر يعملان على صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها روبرتو جاليارديني للأول، وأرماندو إيتزو لصفوف الفريق الثاني.

وتحدث التقرير عن إمكانية دخول لاعب ثالث على سبيل الإعارة هو أندريا بينامونتي، مهاجم جنوى الحالي، حال عودته لإنتر، خصوصاً وأنه مع إيتزو يتولى مينو رايولا إدارة أعمالهما.

باريس يضغط لضم إيكاردي نهائياً

أكدت "لاجازيتا" أن باريس سان جيرمان قد حسم قراره النهائي بشراء ماورو إيكاردي من إنتر الصيف المقبل، ولكنه يريد تخفيضاً على مبلغ السبعين مليون المتفق عليها.

وأشارت الجريدة إلى احتمالية جديدة هي تخفيض قيمة الصفقة عبر عرض الدولي الألماني يوليان دراكسلر من قبل النادي الفرنسي على نظيره الإيطالي.

برشلونة يتحكم في صراع تونالي

أوضحت "لاجازيتا" أن الدخول المحتمل لبرشلونة في صراع ضم ساندرو تونالي، نجم بريشيا، قد يقلب الموازين على إنتر ويوفنتوس.

وبحسب الصحيفة، النادي الكتالوني قد يتحرك ويضم اللاعب الشاب الذي بلغ 20 عاماً اليوم، 8 مايو، في ظل الإعجاب الكبير بإمكانياته.

جيوسيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، أكد إعجابه بإمكانيات الشاب، وأن هناك عديد الأندية، وليس فقط إنتر، تتابعه.