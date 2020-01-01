أخبار إنتر اليوم | صدمة لوكاكو وحلول بارما

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إصابة روميلو لوكاكو والاستعدادات لمباراة بارما ضمن أخبار إنتر اليوم، 30 أكتوبر 2020.

إنتر يعلن عن إصابة لوكاكو

أعلن إنتر في بيان طبي مساء الخميس عن تعرض نجمه روميلو لوكاكو لإصابة في عضلات الساق اليسرى.

وقال التقرير إن حالة اللاعب سيتم متابعتها يومياً، ولم يكشف عن مدة الغياب المتوقعة بسببها عن اللقاءات.

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وتشير التقارير الواردة من إيطاليا إلى صعوبة لحاق اللاعب بمباراة بارما السبت، وأن غيابه قد يمتد لما بعد العطلة الدولية، وبالتالي لن يلعب أمام ريال مدريد أوروبياً منتصف الأسبوع.

صداع كونتي أمام بارما

أتت إصابة لوكاكو لتضع كونتي في أزمة هجومية أمام بارما مساء السبت بالدوري، إذ سيكون عليه البحث عن حلول لتعويض نجمه البلجيكي.

الحل الأول بحسب "لاجازيتا" هو الدفع بالشاب أندريا بينامونتي بجوار لاوتارو مارتينيز، أما "كورييري" فقالت إن كريستيان إريكسن قد يلعب خلف لاوتارو.

"توتوسبورت" من جانبها توقعت جاهزية أليكسيس سانشيز للمشاركة أساسياً منذ الدقيقة الأولى لمشاركة لاوتارو مارتينيز.

شكرينيار بعد يعاني من كورونا

أوضحت "لاجازيتا" أن التحليل الذي خضع له ميلان شكرينيار بعد عودته إلى ميلانو كشف عن استمرار إصابته بفيروس كورونا رغم عزله لأكثر من أسبوعين.

وسيستمر اللاعب في الغياب عن صفوف فريقه، وإن كان البروتوكول يسمح له بالتدريب ولكن بشكل منفرد عن بقية المجموعة.

صراع على خدمات إريكسن

"10Sport" ذكرت أن الثنائي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مهتمان بخدمات كريستيان إريكسن، وقد يتحركان لضمه في يناير.

الدنماركي حتى الآن شارك فقط في ثلاث مباريات أساسياً منذ بداية الموسم وفشل في فرض نفسه على تشكيل أنطونيو كونتي.

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إريكسن: عدم المشاركة؟ السؤال لكونتي

رد كريستيان إريكسن على عدة أسألة موجهة له من قبل الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدنماركي، وكان أحدها عن غيابه عن المشاركة أساسياً، الأمر الذي طلب من صاحبه أن يوجهه لمدربه أنطونيو كونتي لأنه صاحب القرار.

اللاعب قال في رد على سؤالٍ آخر إنه تعلم في إيطاليا تجاهل الآراء بخصوص وضعيته والتركيز فقط على تلك المعنية بفريقه وتهمه، كما كشف أنه لا يستبعد العودة يوماً ما لأودينسي أو أياكس حيث بدأ مشواره.

وكيله: إنتر أراد ضم سافيتش

كشف وكيل لاعب أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش مع "إف سي إنتر نيوز" أن إنتر حاول ضم اللاعب المونتينيجري في الماضي.

وأكد الوكيل أنه قرأ في الصحف عن مبادلة مع مارسيلو بروزوفيتش ولكن لم يتواصل معه أحد من إنتر، مؤكداً أن كل الاحتمالات مفتوحة مستقبلاً رغم سعادة اللاعب في مدريد.