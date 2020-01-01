أخبار إنتر اليوم | سوق انتقالات غير مستقر ومصير كونتي

تعرف على آخر أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 20 من يوليو.

موقف كونتي من سوق الانتقالات ومصيره في صفوف الفريق، وصفقات فترة الصيف بالإضافة لمطاردة مانشستر سيتي لنجم الفريق ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 20 من يوليو.

مصير كونتي مرتبط بسوق الانتقالات

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن مصير المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر مرتبط بشكل أساسي بسوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرت "سبورتس ميديا سيت" فسوق الانتقالات سيظهر كم يثق النادي في المدرب، وهو ما سينعكس بشكل واضح على مستقبله فيما بعد الموسم المقبل.

نجم إنتر مطلوب في مانشستر سيتي من جديد

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي لا يزال يسعى للحصول على خدمات اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد المعار لإنتر.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه مانشستر يونايتد للتخلص من اللاعب الذي ضمه من صفوف آرسنال ولم يقدم أفضل ما لديه خلال فترته معهم حتى تمت إعارته لإنتر.

إنتر يصر على لاعب توتنهام

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود إصرار من جانب نادي إنتر في الحصول على خدمات اللاعب تانجي ندومبيلي لاعب فريق توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي سيحاول إتمام صفقة تبادلية يترك فيها أحد نجومه لضم اللاعب الفرنسي.

ناينجولان الحل لصفقة كييزا

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر لا يزال يسعى للحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا نجم فريق فيورنتينا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ناسيون" والتي ذكرت أن النادي يسعى لوضع رادجا ناينجولان في الصفقة لتسهيل الأمور على نفسه.

اهتمام بثنائي كوت ديفوار

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر مهتم بالتعاقد مع الثنائي فرانك كيسيه لاعب ميلان وسيكو فوفانا لاعب أودينيزي.

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لا تبدو صفقة كيسييه سهلة في ظل حرص الروسونيري على الحفاظ على اللاعب بينما سيكلف فوفانا النيراتزوري 20-25 مليون يورو بعد أربعة أعوام قضاها مع أودينيزي قادمًا من مانشستر سيتي.

صفقة سانشو في صالح إنتر

أكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أصبح قريبًا من الحصول على خدمات جادون سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 100 مليون يورو.

الصحيفة أشارت إلى أن قدوم سانشو سيعني رحيل لينجارد بشكل نهائي وسط اهتمام من إنتر وميلان مع رغبة إنتر أيضًا في تحويل عقد أليكسيس سانشيز لصفقة دائمة.

مانشستر يونايتد لن يمانع رحيل الثنائي في ظل عدم اقتناع أولي جونار سولشاير بقدراتهما.

