أخبار إنتر اليوم | زلزال ميسي وخروج لاعب برشلونة من الحسابات

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 24 من أغسطس 2020.

زلزال ليونيل ميسي وخروج لاعب برشلونة من الحسابات ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الـ 26 من أغسطس 2020.

كونتي باقي بشكل رسمي

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تونالي ثاني تعاقدات الصيف

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان اتفق مع بريشيا على انتقال ساندرو تونالي لصفوف النيارزوري الصيف المقبل.

إنتر انتصر على ميلان ويوفنتوس في الصفقة التي قد يصل إجمالي تكلفتها إلى 35 مليون يورو.

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زلزال ميسي

بعد خروج تأكديات من أغلب صحف العالم حول رحيل ليونيل ميسي، ارتبط اسم إنتر بالطبع كأحد الفرق المرشحة للتعاقد مع البرغوث.

سبورت الكتالونية وليكيب في فرنسا تحدثتا عن كون إنتر ضمن المرشحين لحصول على ليونيل ميسي ولكن المنافسة لن تكون سهلة مع تقدم مانشستر سيتي في المنافسة والتواصل بين اللاعب وبيب جوارديولا.

تفضيل إيمرسون على ألبا

حسب توتو ميركاتو، فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يفضل الحصول على خدمات إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي لتدعيم مركز الظهير الأيسر عن جوردي ألبا لاعب برشلونة.

وكان برشلونة قد عرض ألبا ضمن صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز في وقت سابق بينما يطلب تشيلسي 30 مليون يورو للتخلي عن الظهير البرازيلي.

إنتر يؤجل الصفقات لما بعد البيع

نادي إنتر قرر تأجيل فكرة الحصول على خدمات أي لاعب في الوقت الحالي بعد أن يحسم صفقتي ساندرو تونالي وماراش كومبولا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي يسعى لبدء البيع أولًا للحصول على الأموال قبل الدخول في صفقات جديدة.

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سواريز مطلوب في إنتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة إنتر في الحصول على خدمات الأوروجوياني لويس سواريز هداف برشلونة في الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكر فرانسيس أجيلار الصحفي في صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث أكد أن النادي يراه كأحد خيارات تعويض رحيل لاوتارو مارتينيز.