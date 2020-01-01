أخبار إنتر اليوم | رفض البروتوكول الطبي وصراع الميركاتو مع يوفنتوس

ما هو جديد النيراتزوري؟

رفض النادي للبروتوكول الطبي، وصراعه مع يوفنتوس على نجمي إيطاليا ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم 15 مايو 2020.

رفض البروتوكول الطبي

ذكرت عديد وسائل الإعلام الإيطالية أن إنتر وميلان على طليعة 11 نادياً يرفضان البروتوكول الطبي المطروح من أجل عودة التدريبات الجماعية.

وتحدثت التقارير أن من أهم أسباب الرفض هو صعوبة توفير أماكن بمركز التدريبات الخاص بالأندية لجميع اللاعبين والجهاز الفني للإقامة والمبيت لمدة 15 يوماً.

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صراع على تونالي

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس تقدم بعرض قيمته 35 مليون يورو، بالإضافة لخمسة ملايين كحوافز إضافية، من أجل التعاقد مع ساندرو تونالي، موهبة بريشيا.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس عادل العرض الذي قدمه إنتر في الساعات الماضية، ولكن الفارق يكمن في كونه إعارة لموسمين مع إلزامية الشراء، بينما عرض النيراتزوري إعارة لموسم وحيد.

وصراع آخر على كييزا

بحسب "توتوسبورت"، فإنتر سيعرض دالبرت، رادجا ناينجولان، روبرتو جاليارديني، وزينيو فانهيوزدن ليختار منهم فيورنتينا بالإضافة لمبلغ مالي من أجل الحصول على فيديريكو كييزا.

وأوضحت الصحيفة أن تكتيك النيراتزوري يماثل ذلك الخاص بيوفنتوس بعرض مجموعة من لاعبيه على إدارة الفيولا لتخفيض قيمة الستين مليون يورو المطلوبة للحصول على الجناح الشاب.

يوم الفحوصات في أبيانو جينتيلي

أفادت "سكاي" بأن صباح الجمعة شهد خضوع أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا بمقر تدريبات النادي أبيانو جينتيلي.

وتواجد أيضاً جيوسيبي ماروتا، خافيير زانيتي، وبييرو أوسيليو، أعضاء الإدارة من أجل الخضوع لتحليل الفيروس.