أخبار إنتر اليوم | رحيل إريكسن والبديل الحلم من الدوري الإنجليزي

تعرف على أهم أخبار النيراتزوري اليوم.

اقتراب رحيل إريكسن والبديل الحلم من مانشستر يونايتد ضمن أهم أخبار إنتر لليوم، 24 ديسمبر 2020.

إريكسن يترك إنتر

إريكسن يترك إنتر بسبب حمل زوجته

ماروتا يؤكد رحيل إريكسن

أكد جوزيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر اقتراب رحيل الدنماركي كريستيان إريكسن عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي.

ماروتا قال في تصريحات لسكاي سبورت: "يمكنني أن أؤكد بأن إريكسن في قائمة الانتقالات وسيغادر في يناير، إنه لا يعمل في خطننا بشكل جيد ومن الأفضل له الانتقال لفريق آخر ليحصل على مساحة أكبر".

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كونتي يعلق على رحيل إريكسن والفوز بالدوري

يرى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان أن فريقه عليه أن يظل فائزًا طوال الوقت وأن يحاول المنافسة على الألقاب كما أشار لأن رحيل إريكسن من عدمه أمر مشترك مع إدارة النادي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على هيلاس فيرونا: "تاريخ الإنتر يحتم عليه أن يكافح دائمًا من أجل الألقاب، هناك فترات تعيش خلالها الفرق الكبيرة في الظلام ولكن عليهم أن يعودوا. ميلان ويوفنتوس على سبيل المثال يجب أن يحاولوا المنافسة دائمًا وكذلك فرق نابولي وروما وأتلانتا تقدم مستويات مميزة وكذلك إنتر يجب أن يحاول دائمًا الفوز".

وأضاف المدرب الإيطالي عن إريكسن:"كريتسيان هناك ليطمئن على الطفل وهو الأمر الأهم الآن، يجب أن يتم التقييم المشترك بين المدرب والإدارة وهو ما يحدث في أغلب الأوقات ولكن ليس في كل المواقف. نقوم بالتقييم ثم نتحدث مع المالك الذي يوافق أو يرفض".

يديل إريكسن في إنتر

حسب توتو سبورت، فإن إنتر ميلان بدأ في البحث عن بديل كريستيان إريكسن المتوقع رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوي وهو ما سيوفر للنيرازوري 7.5 ملايين راتب اللاعب.

توتو سبورت أكدت أن إنتر وضع أربعة أسماء محتملة للتعاقد معها وهم باريدس من باريس سان جيرمان، جاكا من أرسنال، سيبايوس المعار من ريال مدريد لأرسنال، ويظل الحلم هو التعاقد مع فان دي بيك الذي لا يشارك بشكل أساسي مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد.

دي باول على رادار إنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب رودريجو دي باول نجم أودينيزي يعد ضمن أهداف نادي إنتر في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر معجب بشكل كبير باللاعب وسيحاول ضمه لصفوف فريقه.

كابيلو يتوقع عودة إنتر للمنافسة!

أكد فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق لميلان أن نادي إنتر أقترب من العودة للمنافسة على اللقب في الموسم الجاري.

وقال كابيلو: "إنتر عاد لشكله في الموسم الماضي، تخلى عن الضغط العالي الذي حاول تنفيذه في بداية الموسم والآن سيعود للتنافس وستكون منافسة ثلاثية".