أخبار إنتر اليوم | ذكرى اللقب الأخير وحسم مصير يونج وسانشيز

ذكرى الفوز بآخر لقب وتحديد مستقبل ثنائي مانشستر يونايتد المعار أليكسيس سانشيز وأشلي يونج ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 29 مايو 2020.

يحتفل جمهور إنتر اليوم، 29 مايو، بذكرى مرور 9 سنوات على آخر لقب حصده النيراتزوري حتى الآن.

إنتر فاز ببطولة كأس إيطاليا بعد التغلب على باليرمو 3-1 ومنذ حينها لم يرفع أي لقب آخر.

🔙 | COPPA ITALIA



9 years ago we won our seventh with a victory over Palermo! Do you remember who you celebrated with at full-time? 😁🏆👇 pic.twitter.com/BMxcY3tduf