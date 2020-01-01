أخبار إنتر اليوم | ذكرى اللقب الأخير وحسم مصير يونج وسانشيز
ذكرى الفوز بآخر لقب وتحديد مستقبل ثنائي مانشستر يونايتد المعار أليكسيس سانشيز وأشلي يونج ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 29 مايو 2020.
في مثل هذا اليوم .. إنتر يحقق آخر لقب
يحتفل جمهور إنتر اليوم، 29 مايو، بذكرى مرور 9 سنوات على آخر لقب حصده النيراتزوري حتى الآن.
إنتر فاز ببطولة كأس إيطاليا بعد التغلب على باليرمو 3-1 ومنذ حينها لم يرفع أي لقب آخر.
🔙 | COPPA ITALIA— Inter (@Inter_en) May 29, 2020
9 years ago we won our seventh Coppa Italia with a victory over Palermo! Do you remember who you celebrated with at full-time? 😁🏆👇 pic.twitter.com/BMxcY3tduf
تحديد مصير سانشيز ويونج في إنتر
حسم بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادي إنتر، مصير الثنائي المعار من مانشستر يونايتد، أشلي يونج وأليكسيس سانشيز.
وأكد أوسيليو في تصريحات مع شبكة "سكاي" إيطاليا رغبته في الاحتفاظ بالثنائي، إلا أنّ موقف سانشيز أكثر صعوبة.
( التصريحات كاملة )
تعطل مفاوضات تمديد عقد موهبة إنتر
تعطلت مفاوضات تمديد عقد سيباستيانو إيسبوسيتو، لاعب إنتر، وذلك بسبب مطالبه المالية بزيادة الراتب إلى 800 ألف يورو سنويًا.
وبحسب "ترانسفير ماركت ويب" فإن عقد اللاعب ينتهي في 2022 وإنتر يرغب في تمديده حتى 2025 لكن اللاعب يماطل لأجل زيادة الراتب.
أرباح دروس إريكسن الكروية تذهب لضحايا كورونا
أعلن كريستيان إريكسن، لاعب إنتر، عن منحه فرصة لإعطاء دروس شخصية لأحد الهواة للعب كرة القدم وتسديد الكرات الثابتة وغيرها.
وذكر في مقطع للفيديو، وجود مزاد علني لم يرغب في الحصول على هذه الدروس على أنّ تذهب الأموال إلى مؤسسة خيرية في الدنمارك تهتم بضحايا كورونا.
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