أخبار إنتر اليوم | خطة سبيزيا وبديل هاندانوفيتش

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استعادادات اللقاء القادم مع سبيزيا وتحديد بديل سمير هاندانوفيتش ضمن أخبار إنتر اليوم، 18 ديسمبر 2020.

عودة فيدال أمام سبيزيا

أوضحت "لاجازيتا" أن أرتورو فيدال سيكون جاهزاً للمشاركة أساسياً أمام سبيزيا مساء الأحد المقبل لحساب الدوري بعد التعافي من الإصابة.

التقرير أكد أيضاً أن إصابة مارسيلو بروزوفيتش ليست خطيرة ويمكنه اللعب، بينما أوضحت "كورييري" أن سيكون هناك إراحة لبعض اللاعبين في الدفاع.

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وتوقعت الصحيفة دخول أندريا رانوكيا وأحد الثنائي أليكساندر كولاروف أو دانيلو دامبروسيو أساسيان.

إنتر يفكر في كرانيو

تحدثت "كورييري" عن أن إنتر يبحث فرضية ضم حارس كالياري أليسيو كرانيو بعد تألقه الكبير في لقاء الفريقين الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة إن إنتر سيحاول استغلال اهتمام كالياري برادجا ناينجولان للتعاقد مع الحارس الإيطالي الشاب.

ناينجولان مطلوب في إسبانيا

ذكرت "Todofichajes" الإسبانية أن فياريال مهتم بالتعاقد مع لاعب إنتر رادجا ناينجولان في انتقالات يناير القادمة.

وأوضح التقرير أن إصابة إيبورا وانتهاء موسمه جعلت فريق أوناي إيمري يتحرك للبحث عن بديل.

إنتر يراقب وضع جوميز

ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر ضمن قائمة طويلة من الأندية التي تراقب عن كثب وضعية أليخاندرو "بابو" جوميز مع أتالانتا.

الصحيفة أشارت إلى بوادر صلح بين اللاعب ومدربه جيان بييرو جاسبيريني بعد مشاركته وتألقه في المباراة الماضية، ولكن أكدت أن الأمور لم تحل نهائياً بعد.