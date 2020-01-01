أخبار إنتر اليوم | خطة بولونيا وجنون جيرو

ما هو جديد النيراتزوري؟

ميركاتو يناير واستعدادات مباراة بولونيا المقبلة ضمن أخبار إنتر اليوم، 4 ديسمبر 2020.

تغييرات في خطة بولونيا

ذكرت "كورييري" أن تشكيل إنتر لمباراة بولونيا السبت لحساب مسابقة الدوري سيشهد بعض التغييرات.

وسيدخل أشرف حكيمي، إيفان بيريشيتش، أرتورو فيدال، وأليكسيس سانشيز في التشكيل الأساسي، ومعهم أحد الثنائي دانيلو دامبروسيو أو أندريا رانوكيا.

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وقد يقع إراحة نيكولو باريلا العائد بإصابة من اللقاء الأخير الأوروبي مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وكذلك لاوتارو مارتينيز.

عودة فيسينو للتدريبات

كشفت "كورييري" أن ماتياس فيسينو قد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق في "أبيانو جينتيلي" وقد يحتاج لفترة قرابة الشهر من أجل العودة للعب.

اللاعب الأوروجوياني بحسب التقارير يبقى خارج حسابات أنطونيو كونتي وسيحاول الفريق بيعه في يناير المقبل.

كونتي مجنون بجيرو

ذكرت "توتوسبورت" أن أنطونيو كونتي سيحاول مجدداً ضم أوليفييه جيرو الشتاء المقبل ويفضله على أركاديوش ميليك من نابولي بسبب خبرته وابتعاد البولندي عن الملاعب بسبب الاستبعاد.

"لاجازيتا" أكدت اهتمام كونتي وإنتر باللاعب الفرنسي، ولكن قالت إن المشكلة تكمن في مدرب تشيلسي فرانك لامبارد الذي يتمسك بلاعبه ويرفض بيعه.

وفي بقية أخبار الميركاتو، "توتوسبورت" أشارت إلى استمرار اهتمام إنتر بضم رودريجو دي بول من أودينيزي، ولكن تكمن المشكلة في قيمته المرتفعة.

وكيل تاليافيكو يرحب باهتمام إنتر

أكد وكيل ظهير أياكس الأيسر نيكولاس تاليافيكو مع "إف سي إنتر نيوز" أنه يرحب بوجود اهتمام من إيطاليا وإنتر بلاعبه، خصوصاً بسبب تاريخ النيراتزوري الكبير مع الأرجنتين ولاعبيها.

وقال الوكيل إن فيروس كورونا ترك تأثيراً كبيراً على سوق الانتقالات، وأوضح أن في حال وصول عرض مناسب في يناير قد يغادر تاليافيكو.