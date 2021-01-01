أخبار إنتر اليوم | حكيمي الأسرع، وباريديس العقدة

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الجمعة الأول من يناير 2021.

الصفقة التبادلية مع باريس سان جيرمان وتصريحات أشرف حكيمي بالإضافة للصراع على أوريجي ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الجمعة الأول من يناير 2021.

باريس يطلب إريكسن وباريديس يعقد الصفقة

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات اللاعب كريستيان إريكسن من صفوف إنتر مقابل نظيره ليوناردو باريديس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان"، والتي أكدت أن اللاعب الأرجنتيني يأبى مغادرة الفريق الفرنسي في الفترة المقبلة، مما يهدد الصفقة بالفشل.

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حكيمي: سعيد في ميلانو، وأنا الأسرع في الفريق

أكد النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر على سعادته بالتواجد في صفوف الفريق، خلال تصريحات صحفية أدلى بها لبرنامج "ماتش داي".

وقال حكيمي: "أحب المدينة كثيرًا وسأتعلم المزيد عنها بمرور الوقت، أما عن أسرع لاعب في الفريق فهو أنا ربما، ومعي لوكاكو".

إنتر في صراع من أجل ديفوك أوريجي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي إنتر في الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي.

هالاند وحكيمي وإبراهيموفيتش وأنجح الصفقات في أوروبا لعام 2020

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، والتي أكدت أن وولفرهامبتون وأتلتيكو مدريد يسعيان أيضًا للحصول على خدمات اللاعب.

صراع على لاعب إنتر الشاب

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود صراع على خدمات اللاعب الشاب أندريا بينامونتي نجم إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "إف سي إنتر نيوز"، والذي أكد أن بارما وبينيفينتو بالإضافة لنادي هيلاس فيرونا يسعون للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.