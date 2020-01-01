أخبار إنتر اليوم | ثورة عارمة ضد التحكيم وفيدال الليمونة

ما هو جديد النيراتزوري؟

أجواء ما بعد التعادل مع بارما لحساب الدوري المحلي ضمن أخبار إنتر اليوم، 1 نوفمبر 2020.

ماروتا يهاجم التحكيم

شن بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي لإنتر، عبر "سكاي" هجوماً حاداً على التحكيم في لقاء الفريق أمام بارما الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وهاجم ماروتا الحكم ماركو بيشينيني وقال إنه لم يحتسب ركلة جزاء واضحة وصريحة اليوم، وكذلك أمام بينيفينتو، متسائلاً عن أسباب عدم استخدام الفار.

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ماروتا أيضاً أشار إلى الصعوبات التي تتسبب بها كثرة التوقفات الدولية وتأثيرها على الفريق، ولكن تحدث عن وجود مشاكل في صفوف الفريق فنياً ولكنها مسؤولية المدرب.

كونتي: أعامل فيدال كالليمونة

تحدث أنطونيو كونتي، المدرب الخاص بإنتر، عن التعادل مع بارما وقال إن لا يمكن لوم لاعبيه بعد أن أعطى الجميع كل شيء ولكن اللمسة الأخيرة خانتهم، وذلك بالمؤتمر الصحفي للقاء.

وقال كونتي إنه لن يتحدث عن الغائبين، مشيداً بأرتورو فيدال والذي قال إنه عصره كالليمونة بسبب مشاركته باستمرار، ورفض التعليق على مستوى رادجا ناينجولان وأوضح أنه لعب أمام الجميع والحكم لهم.

ميهايلوفيتش: أين الفار في مباراة إنتر؟

مدرب بولونيا سينيسا ميهايلوفيتش هو الآخر هاجم التحكيم بعد لقاء فريقه أمام كالياري وتساءل عن أين ذهبت تقنية الفيديو هذا الموسم.

وضرب ميهايلوفيتش المثل عن سوء التحكيم بمباراة إنتر وبارما وقال إن الأول كان له ضربة جزاء واضحة لم تحتسب ضد إيفان بيريشيتش.

انتقادات لكونتي والتحكيم من الصحافة

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة هذا الصباح على العرض السلبي لإنتر، وحملت التحكيم وأنطونيو كونتي المسؤولية على المستوى الهزيل، المزيد هنا.