أخبار إنتر اليوم | توقيع فيدال وتسعة أسماء مهددة بالرحيل

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق الـ 21 من سبتمبر 2020.

توقيع فيدال رسميا ومنافسة ثلاثية على لاعب الفريق بجانب تسعة لاعبين مرحشين للرحيل ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الـ 22 من سبتمبر 2020.

منافسة ثلاثية في البريميرليج على جواو ماريو

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن لاعب وسط إنتر ميلان جواور ماريو تحت رادار نيوكاسل الطامح لتدعيم خط وسطه الصيف المقبل.

نيوكاسل يجد منافسة من الصاعد حديثًا ليدز يونايتد وويست هام الذي سبق وأن لعب له ماريو في وقت سابق مع اهتمام من فالنسيا وريال بيتيس.

المزيد من الفرق

من المتوقع ان يتصاعد الاهتمام باللاعب في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات حيث يقدره إنتر بـ15-20 مليون يورو.

قائمة طويلة مرشحة للرحيل في الأيام الأخيرة من سوف الانتقالات

أكدت توتو سبورت أن إنتر ميلان لا يمانع تسعة لاعبين خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي.

قائمة إنتر شملت لاعبين مثل رادجا ناينجولان وميلان شكرينيار ومارسيلو بوروزوفيتش وكريستيان إريكسن ودالبيرت وأسامواه وجواو ماريو ورانوكيا وفيسينو.

انضمام فيدال الرسمي

أعلن نادي إنتر انضمام اللاعب أرتورو فيدال نجم برشلونة السابق رسميا بعد إجراء الفحص الطبي أمس.

العقد سيبقي على فيدال لمدة موسمين في صفوف إنتر يحصل بمقتضاه على ستة ملايين يورو في الموسم الواحد ويمكن تمديده لموسم آخر.

رسميًا .. فيدال ينضم لإنتر قادمًا من برشلونة والكشف عن تفاصيل الصفقة

جودين يغادر لروما

غادر النجم الأوروجوياني دييجو جودين لاعب أتلتيكو مدريد السابق مدينة ميلانو للعاصمة الإيطالية روما استعدادًا للخضوع للفحص الطبي في نادي كالياري.

ومن المتوقع أن ينهي اللاعب كل تفاصيل انتقاله لكالياري خلال الساعات المقبلة على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعدها.

محدث | تطورات صفقة لاوتارو مارتينيز المحتملة من إنتر إلى برشلونة

رابطة الدوري الإيطالي تغرم إنتر

قررت رابطة الدوري الإيطالي تغريم رئيس إنتر ستيفين زهانج حوالي ثمانية ألاف يورو بسبب تصريحاته عن رئيس الرابطة.

وتم تغريم النادي ثمانية آلاف يورو إضافية لتصريحات سابقة من زهانج ضد دال بينو وقت تنسيق جدول الدوري أثناء أزمة كورونا.