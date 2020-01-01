أخبار إنتر اليوم | وداع سيموني وموهبة اليونان يختار النيراتزوري على برشلونة

ما هو جديد النيراتزوري؟

تأبين جيجي سيموني، مدرب الفريق السابق، وجديد سوق انتقالات النادي ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 23 مايو 2020.

النجوم يودعون سيموني

نشر العديد من نجوم إنتر مجموعة من الرسائل لتأبين وتوديع مدرب الفريق السابق جيجي سيموني، والذي وافته المنية مساء الجمعة عن 81 عاماً.

ومن المودعين كان خافيير زانيتي، نائب الرئيس الحالي، والذي وصفه بالأب، ورونالدو الذي قال إن سيموني كان كقائد للأوركسترا في ميلانو، كذلك ودعه ماسيمو موراتي، الرئيس الأسبق، ويوري دجوركاييف، لاعب الفريق الفرنسي في ذلك الوقت.

المزيد من الفرق

بداية المفاوضات من أجل إيكاردي

المزيد من هنا.

صفقة موسعة مع تورينو

أوضحت "توتوسبورت" أن بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي في إنتر، تلقى اتصالاً من نظيره في تورينو من أجل مناقشة عقد صفقة تبادلية بين الطرفين.

وأفاد التقرير أن من ضمن الأسماء المطروحة من قبل إنتر الثلاثي ماتياس فيتسينو، روبرتو جاليارديني، وأندريا بينامونتي، بينما يدور الحديث عن أندريا بيلوتي وأرماندو إيتزو من طرف تورينو.

موهبة اليونان يرفض برشلونة من أجل إنتر

ذكرت "لاجازيتا" أن الموهبة اليونانية جيورجيوس فاجيانيديس قد رفض عديد العروض من حول أوروبا من أجل حسم اتفاقه مع إنتر في الأيام الماضية.

وأوضح التقرير أن مسؤولي النيراتزوري حسموا ضم الظهير الأيمن اليوناني الشاب من باناثينايكوس رغم وجود اهتمام من برشلونة وبوروسيا دورتموند.

وسيخضع اللاعب للفحص الطبي بالأسابيع المقبلة، ثم سيحدد أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، إذا كان سيستمر أم سيخرج معاراً الموسم القادم.

عرض إيطالي صيني لكافاني

ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن مجموعة سونينج المالكة لإنتر تفكر في عرض عقد على إدينسون كافاني لمدة ثلاث سنوات ما بين إيطاليا والصين لإقناعه بالقدوم.

وينص العرض أن يلعب كافاني مع إنتر لموسمين، ثم يضمن الأخير له الانتقال إلى نادي جيانجسو الصيني الذي تعود ملكيته أيضاً لمجموعة سونينج، وبراتب ضخم.