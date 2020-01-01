أخبار إنتر اليوم | تمويل صفقة ميسي وتفوق نابولي

أخبار إنتر اليوم | تمويل صفقة ميسي وتفوق نابولي شتعرف على آخر أخبار إنتر، لليوم الثلاثاء السابع من يوليو.

ما بين الحفاظ على لاوتارو مارتينيز وتراجع مستوى اللاعب، وتمويل صفقة ضم ليونيل ميسي قائد برشلونة، ومحاولة ضم نجم ليل، تعرف على أهم خبار إنتر، لليوم الثلاثاء السابع من يوليو.

برشلونة يقع تحت رحمة إنتر .. انتهاء الشرط الجزائي للاوتارو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد فقد فرصته من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر في سوق الانتقالات الصيفية عن طريق الشرط الجزائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي الخاص باللاعب قد انتهى اليوم الموافق السابع من يوليو.

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ماروتا يتهم برشلونة بتراجع مستوى لاوتارو

أكد جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، أن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق يجب أن يجد الاستقرار أي عدم التفكير في الإشاعات لمساعدة النيراتزوري فيما تبقى من الموسم.

وقال ماروتا، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "عاملان يجب أخذهما بعين الاعتبار، أحدهما يتعلق بالمنافسة والآخر بسوق الانتقالات، حيث يعملان بشكل متزامن".

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نابولي يتفوق على إنتر في سباق نجم ليل

نادي نابولي أصبح متقدمًا على نظيره إنتر في سباق التوقيع مع نجم فريق ليل، اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين.

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جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "لو 10 سبورت"، والذي أكد أن رئيس نابولي قابل نظيره في ليل واتفق معه على ضم اللاعب مقابل 105 مليون يورو، ومعه قلب الدفاع جابرييل في نفس الصفقة، بينما يعرض إنتر 80 لأوسيمين وحده.

هل يساهم راعي إنتر في صفقة ميسي؟

أفادت تقارير صحفية أن نادي إنتر قد يتجه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من صفوف برشلونة في الفترة المقبلة، حيث ستساعده الشركة الراعية "بيريللي".

جاء هذا في الوقت الذي خرج فيه رئيس الشركة ماركو ترونشيتي وقال لصحيفة "ميرور": "بكل صدق، من الصعب أن نستثمر في الرياضة أكثر مما نقوم به في الوقت الحالي، نضخ الكثير من الاستثمارات في الفورمولا وان وكأس أمريكا وفي إنتر بالفعل".



