أخبار إنتر اليوم | تطلعات فيدال وترشيحات بورديسو

ما هو جديد النيراتزوري؟

حوار أرتورو فيدال عشية الأعياد وترشيحات لاعب الفريق السابق نيكولاس بورديسو لأحد اللاعبين للنادي ضمن أخبار إنتر اليوم، 26 ديسمبر 2020.

فيدال: وداع الأبطال صعب ولكن نريد السكوديتو

أكد أرتورو فيدال، نجم إنتر، على صعوبة مغادرة الفريق لدوري أبطال أوروبا وأنها كانت لحظة صعبة، وأن الفوز بالبطولة يبقى حلمه.

النجم الدولي أوضح أنه لا يخشى القول إن الفريق سينافس على الدوري وأنه هدفه بعد أن سبق له الفوز به عديد المرات في الماضي.

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بورديسو: نانديز يناسب إنتر

رشح نيكولاس بورديسو، المدير الرياضي لبوكا جونيورز ولاعب إنتر السابق، متوسط ميدان كالياري ناهيتان نانديز للنيراتزوري وذلك مع "توتو ميركاتو".

بورديسو قال في تصريحات إعلامية أن متوسط ميدان بوكا السابق والأوروجواي لاعب رائع ويتناسب كثيراً مع طريقة لعب النيراتزوري لأنه يتمتع بالروح مثل أنطونيو كونتي.

لاسانيا آخر الأسماء لدعم الهجوم

موقع "إف سي إنتر نيوز" ذكر أن تولي فيديريكو باستوريلو أعمال كيفين لاسانيا، لاعب أودينيزي، قد يجعله مرشحاً للانتقال لإنتر.

الموقع قال إن اللاعب قد يدخل في صفقة تبادل إعارات مع أندريا بينامونتي، خصوصاً وأن باستوريلو يملك علاقات وطيدة مع إنتر.

وكيله: لاوتارو سعيد في إنتر

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