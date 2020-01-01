أخبار إنتر اليوم | تضارب حول سانشيز واستعدادات أتالانتا

ما هو جديد النيراتزوري؟

مصير أليكسيس سانشيز من الرحيل أو البقاء، والاستعدادات للقاء الختام في السيري آ أمام أتالانتا ضمن أخبار إنتر اليوم، 30 يوليو 2020.

تضارب حول موقف سانشيز

تضاربت الأنباء الآتية من إنجلترا بخصوص مصير أليكسيس سانشيز واستمراره من عدمه مع الفريق الموسم القادم.

"ميرور" ذكرت أن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يرغب في إعادة اللاعب، ولكن الأخير يرفض العودة لمانشستر.

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"MEN" في المقابل أوضحت أن المفاوضات بين إنتر ومانشستر يونايتد في مراحل متقدمة من أجل شراء اللاعب نهائياً واستمراره في ميلانو.

مفاوضات لضم كومبولا

"كورييري" ذكرت أن فيرونا يريد الحصول على كريستيان أجومي وإدواردو فيرجاني على سبيل الإعارة، بالإضافة لتمديد إعارة كريستيان سالسيدو ضمن صفقة ماراش كومبولا.

ويريد فيرونا 30 مليون يورو كإجمالي صفقة، ولكن إعارات الثلاثي الشاب قد تخفض المبلغ، وأيضاً قد يسمح إنتر للاعب بالبقاء عاماً إضافياً مع ناديه الحالي.

اتجاه لتجديد عقد فاليرو

ذكرت "توتوسبورت" أن تألق بورخا فاليرو خلال الموسم الجاري جعل أنطونيو كونتي وإدارة إنتر يعيدان النظر في مسألة تمديد عقده.

الإسباني ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري، ولكن الآن هناك تفكير في تقديم عرضاً جديداً له ليستمر موسماً إضافياً مع النيراتزوري.

كونتي يطلب استمرار بيراجي

"كورييري" تحدثت عن طلب أنطونيو كونتي استمرار الظهير الأيسر كريستيان بيراجي الموسم المقبل بسبب اقتناعه بامكانياته.

الدولي الإيطالي يلعب معاراً من فيورنتينا، والإدارة قد تعمل على استمراره بسبب فائدته للقائمة الأوروبية كونه من أبناء النادي.

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استعدادات أتالانتا تبدأ

عاد لاعبو إنتر مساء اليوم للتدريبات من جديد بعد الراحة التي حصل عليها الفريق مساء الأربعاء، وذلك استعداداً للقاء الختامي أمام أتالانتا بالدوري.

وقد يعمل كونتي على تدوير لاعبيه، ولكن ليس بشكل موسع بسبب الصراع على المركز الثاني، في ظل التركيز على لقاء خيتافي بعد ثلاثة أيام في الدوري الأوروبي.