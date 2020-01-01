أخبار إنتر اليوم | تحديد موقف لوكاكو من مواجهة ريال مدريد واستعادة سانشيز وشكرينيار

ما هو جديد النيراتزوري؟

الكشف عن موقف روميلو لوكاكو من مواجهة ريال مدريد، واستعادة ميلان شكرينيار وأليكسيس سانشيز ضمن أخبار إنتر اليوم، الإثنين، 2 نوفمبر 2020.

تحديد موقف مشاركة لوكاكو أمام ريال مدريد

تغيب روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر، عن المران الأخير للنيراتزوري قبل السفر إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد.

ولن يتواجد البلجيكي في قائمة النيراتزوري للمباراة الهامة في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بعد تأخر تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها.

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فاسكيز في قائمة ريال مدريد لمواجهة إنتر وميليتاو يغيب

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة إنتر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

القائمة شهدت تواجد لوكاس فاسكيز رغم شكوك تعرضه للإصابة، بينما غاب إيدير ميليتاو بسبب مرضه بفيروس كورونا.

إنتر يستعيد شكرينيار وسانشيز

أعلن نادي إنتر عبر حسابه بموقع "تويتر" عودة ميلان شكرينيار إلى تدريبات الفريق وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

كما أكدت تقارير صحفية تواجد سانشيز في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم، الإثنين، مما يشير لاحتمالية سفره إلى مدريد.

راموس متفائل بغياب لوكاكو عن إنتر

كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أنّ سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، كان يحذر اللاعبين من خطورة روميلو لوكاكو قبل قمة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أنّ إصابة البلجيكي وغيابه عن المباراة بمثابة خبر سار لراموس الذي شعر بخف الضغط المثقل عليه فريقه.

ندومبيلي يكشف سبب فشل انتقاله إلى إنتر

أكد تانجي ندومبيلي، لاعب توتنهام، أنّه كان قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق اللندني والانضمام إلى إنتر في الصيف الماضي.

وأشار إلى أنّ المدرب، جوزيه مورينيو، طلب منه البقاء وكشف له عن دوره في الموسم الجاري مما دفع اللاعب للتخلي عن فكرة الرحيل.