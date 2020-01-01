أخبار إنتر اليوم | تحديد مستقبل لاوتارو وإصرار على ضم ميسي

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الأحد الموافق الـ 26 من يوليو.

حقيقة صفقة ليونيل ميسي نجم برشلونة والتغلب على يوفنتوس في ضم نجم أيرلندا وتصريحات جوسيب ماريا بارتوميو بشأن لاوتارو مارتينيز ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الأحد الـ 26 من يوليو.

إنتر يتغلب على يوفنتوس في ضم نجم أيرلندا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي إنتر قد اقترب من ضم اللاعب كيفين زيفي لاعب فريق شامروك روفرز الأيرلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي قد تغلب على يوفنتوس بالفعل في الحصول على خدمات اللاعب.

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إدارة إنتر جادة في صفقة ميسي رغم تصريحات كونتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن جدية نادي إنتر في محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "سامبري إنتر" المقرب من النادي، والذي أكد أن خافيير زانيتي نائب رئيس النادي هو المكلف بالتفاوض مع ميسي.

بارتوميو يكشف توقف مفاوضات ضم لاوتارو

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي إنتر عن توقف المفاوضات مع نظيره إنتر من أجل ضم اللاعب لاوتارو مارتينيز.

وقال بارتوميو في حواره مع "موندو ديبورتيفو": "نعم لقد تحدثنا مع إنتر لفترة، لكن في الوقت الحالي كل المفاوضات قد توقفت في ذلك الشأن".

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صراع إنجليزي على نجم إنتر

كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود رغبة من قبل عدة أندية إنجليزية في ضم اللاعب إيفان بيريشيتش من صفوف إنتر.

يأتي هذا في الوقت الذي تأكد فيه عدم استمراره في بايرن ميونخ، وكان توتنهام هو أبرز تلك الأندية ومعه مانشستر يونايتد بالإضافة لإيفرتون.

سينسي يعود للتدريبات

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب ستيفانو سينسي نجم فريق إنتر قد عاد لتدريبات الفريق اليوم بعد إصابته الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "توتو سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب سيكون في أفضل حال قبل مواجهة خيتافي في الدوري الأوروبي بالخامس من أغسطس.



