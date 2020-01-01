أخبار إنتر اليوم | تحديد بديل لاوتارو وثنائي تشيلسي تحت الأنظار

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تحديد بدلاء لاوتارو مارتينيز حال ضمه برشلونة، وبدأ البحث عن بقية تدعيمات الموسم المقبل، ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 16 مايو 2020.

إنتر يحدد بديل لاوتارو

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي إنتر قد حدد بالفعل بديل اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز حال رحل عن صفوفهم لبرشلونة هذا الصيف.

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وبحسب ما ذكر موقع "فيتاخيس" فالنادي قد قرر ضم الأرجنتيني ايزيكيل أفيلا لاعب فريق ريال أوساسونا الإسباني.

أوباميانج يتفاوض

أكدت صحيفة "سبورت" أن نادي إنتر يتفاوض مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم هجوم فريق آرسنال كأحد الأهداف المتاحة في سوق الانتقالات.

النادي يستهدف الحصول على خدمات اللاعب بسعر منخفض حيث ينتهي تعاقده مع المدفعجية بنهاية الموسم المقبل ويستطيع الرحيل مجانًا عندها.

إنتر يخبر برشلونة بطلباته

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم فنادي إنتر قد حدد طلباته للتخلي عن لاعبه لاوتارو مارتينيز لبرشلونة في الصيف المقبل.

النادي الإيطالي يرفض التفريط في اللاعب بأقل من قيمة الشرط الجزائي 111 مليون يورو دفعة واحدة، أو مقابل 90 مليون على أقساط مع إدخال نيلسون سيميدو أو جونيور فيربو في الصفقة.

ثنائي تشيلسي تحت أعين إنتر

يستهدف نادي إنتر الحصول على خدمات اللاعب ماركوس ألونسو ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي يعد ضمن قائمة من الأسماء التي يريد البلوز بيعها في الصيف.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" فاللاعب إيمرسون يعد ضمن اهتمامات إنتر أيضًا إلا أن يوفنتوس أقرب للحصول على خدماته.

تراجع حظوظ إنتر في ضم نجم لاتسيو

ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن حظوظ نادي إنتر في الحصول على خدمات اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش من صفوف إنتر قد تضائلت مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فمانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح الأقرب لضم اللاعب لصفوفه في ظل المنافسة الدائرة بينهم وبين باريس سان جيرمان وريال مدريد وإنتر لضمه.