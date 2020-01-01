أخبار إنتر اليوم | بيانيتش يكشف اقترابه من الفريق، ولوكاكو يطير إلى بلجيكا

ما هو جديد النيراتزوري؟

تصريحات ميراليم بيانيتش، وسفر روميلو لوكاكو إلى بلجيكا ضمن أخبار إنتر اليوم، الإثنين، 9 نوفمبر 2020.

بيانيتش: رفض عرضًا من إنتر، ووصلت يوفنتوس في الوقت المناسب

أكد ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة، أنّه كان قريبًا من الرحيل إلى صفوف إنتر وتلقى عروضًا من النيراتزوري وكذلك بايرن ميونخ لكنّه لم يكن الوقت المناسب.

وأشار إلى أنّه أجل انضمامه ليوفنتوس إلى عامين لكنّه كان الوقت المناسب بعد رحيل بول بوجبا وأرتورو فيدال.

المزيد من الفرق

لوكاكو يسافر إلى بلجيكا رغم التحذيرات

حصل روميلو لوكاكو، لاعب إنتر، على موافقة السلطات الإيطالية على السفر إلى بلجيكا للمشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

وطار لوكاكو إلى بلجيكا في طائرة خاصة مساء أمس، الأحد، بعد خضوعه للإجراءات الطبية اللازمة.

إنتر يتخلى على إريكسن لضم نجم أتالانتا

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ إنتر يرغب في التعاقد روسلان مالينوفسكي من أتالانتا في سوق الانتقالات الشتوية.

وشوف يضطر للتخلي عن كريستيان إريكسن بعد عام واحد فقط في ظل عدم اقتناع أنطونيو كونتي بخدمات اللاعب.

كونتي لم يستسلم في ضم كانتي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، لم يستسلم في إمكانية التعاقد مع نجولو كانتي من تشيلسي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وأشارت إلى أنّ كونتي يستغل عدم اعتماد فرانك لامبارد على اللاعب بشكل متواصل لإقناعه بالرحيل إلى صفوف النيراتزوري.

ناينجولان يقترب من الرحيل إلى الدوري الهندي

كشفت تقارير صحفية أنّ راجا ناينجولان، لاعب إنتر، معروض على فرق الدوري الهندي في ظل عدم مشاركته أساسيًا مع النيراتزوري.

وأشارت إلى أنّ سبب فشل رحيله في سوق الانتقالات الصيفية تمسكه بالحصول على راتب يصل إلى 5 ملايين يورو، إلا أنّه قد يتنازل عن جزء من المرتب لأجل المغادرة.