أخبار إنتر اليوم | بدائل لاوتارو مارتينيز ومنافسة مع ليفربول

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مرشحوا خط الهجوم واقتراب عودة الدوري الإيطالي يتصدران أبرز أخبار إنتر لليوم الـ 20 من مايو 2020.

محاولة خطف فيرنر

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن إنتر لديه فرصة لضم تيمو فيرنر المطلوب في ليفربول وبايرن ميونخ.

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كان فيرنر في السابق ضد فكرة الانتقال إلى إيطاليا ، لكن على ما يبدو أنه غير رأيه.

قد يقدم إنتر عرضًا هذا الصيف، ولكن سيتعين عليهم بيع لاوتارو مارتينيز أولاً.

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مرشح جديد للهجوم

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان دخل حسابات إنتر ميلان بقوة للعتقد معه الصيف المقبل.

الصحيفة ترى أن إنتر يمتلك فرصة أكبر من أتليتكو مدريد في ظل حرص باريس سان جيرمان على إتمام التعاقد مع ماورو إيكاريد الذي يلعب معارًا مع الفريق الفرنسي.

بعد انتهاء امل التعاقد مع ميرتينز، فإن إدارة إنتر ترى في كافاني اللاعب المناسب للتواجد في خط هجوم الفريق الموسم المقبل.

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المفاوضات مع خيتافي وليس برشلونة

أصبح نادي خيتافي يمتلك 100% من عقد لاعب برشلونة السابق مارك كوكوريلا مقابل ستة ملايين يورو مع امتلاك الفريق الكتالوني لـ40% من مبلغ البيع المستقبلي للاعب.

يعد مارك كوكوريلا هدفًا لأندية إنتر وروما ونابولي في إيطاليا حسب تأكيدات صحيفة توتو سبورت الإيطالية.

تونالي يرفض يوفنتوس ويقترب من إنتر

ساندرو تونالي نجم فريق بريشيا يرفض فكرة الانضمام لصفوف يوفنتوس بحسب ما ذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي.

رفض اللاعب قربه من إنتر بحسب ما أوضحت التقارير بالرغم من اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي بالحصول على خدماته أيضًا.

صراع رباعي على ناينجولان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود صراع إيطالي للحصول على خدمات اللاعب رادجا ناينجولان المملوك لإنتر في الوقت الحالي.

ويضم الصراع ميلان وروما بالإضافة لفريقه الحالي كالياري الذي يسعى للحفاظ عليه في صفوفه، ومعهم فيورنتينا أيضًا.

إنتر يرفض رافينيا

يرفض فريق إنتر فكرة الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي رافينيا ألكنتارا نجم وسط ملعب برشلونة المعار لصفوف سيلتا فيجو.

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جاء هذا بحسب ما أكد صحفي الانتقالات الموثوق نيكولا تشيرا، الذي أكد أن النادي لن يتحرك لضم اللاعب الذي تقدر قيمته بـ 15 مليون يورو.

أزمة عودة المعارين

بحسب ما أكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فنادي إنتر يواجه أزمة حقيقية في الأسابيع المقبلة، حيث من المنتظر عودة المعارين جواو ماريو وفالنتينو لازارو من صفوف لوكوموتيف موسكو ونيوكاسل يونايتد.

بالإضافة لإمكانية عودة إيفان بيريشيتش من بايرن ميونخ وماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان ، مما يهدد ميزانية الانتقالات التي كان النادي قد حددها على أمل بيعهم.