أخبار إنتر اليوم | باريلا القائد الجديد وتهديد ماتيراتزي

ما هو جديد النيراتزوري؟

الحديث عن تعيين نيكولو باريلا قائداً وتعليق ماركو ماتيراتزي المثير للجدل ضمن أخبار إنتر اليوم، 12 فبراير 2021.

فيدال قريب من الجاهزية قبل لاتسيو

قالت "توتوسبورت" إن أرتورو فيدال أصبح جاهزاً لخوض قمة الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب أمام لاتسيو الأحد المقبل.

اللاعب تدرب بشكل منفرد الأيام الماضية واستعاد عافيته عقب الإصابة في فيورنتينا، وأضافت الصحيفة أن روبرتو جاليارديني سيلعب إذا لم يكن فيدال جاهزاً.

رايولا: تجديد دي فري؟ تحدثوا مع إنتر

علق مينو رايولا، وكيل ستيفان دي فري، على مسألة تمديد عقد المدافع الهولندي مع إنتر في تصريحات مع "توتو ميركاتو ويب".

وقال الوكيل: "تحدثوا مع إنتر وليس معي، أحترم الخصوصية لأن كشف الأمور أحياناً يفسدها، حديثي أحياناً يهدد الأمور".

وحول لاعب إنتر الآخر أندريا بينامونتي: "نتحدث عن شاب عرض عليه إنتر مساراً رياضياً محدداً، لا يمكن أن تكون سعيداً عندما لا تلعب، ولكن تعرض للإصابة أيضاً هذا العام".

ماتيراتزي يعلق على أزمة تصريحات يوفنتوس

وجه أحد المتابعين سؤالاً عبر وسائل التواصل الاجتماعية إلى نجم الفريق السابق ماركو ماتيراتزي بخصوص تهديدات فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، لإداري إنتر ليلي أوريالي.

"ماتريكس" رد على أحد المشجعين الذي تمنى رؤية فعل باراتيتشي لو كان ماتيراتزي مديراً في إنتر، وإذا كان سيهدده كما فعل وقال: "أشك".

باريلا القائد الجديد عقب هاندانوفيتش

الإشادات تواصلت بتطور نيكولو باريلا، وقالت "لاجازيتا" في عدد اليوم إن إنتر يجهزه ليكون قائد الفريق القادم بعد سمير هاندانوفيتش.

الصحيفة تحدثت عن ارتفاع قيمته لضعف ما دفعه إنتر، 40 مليون يورو، للحصول عليه من كالياري، وأن الفريق يخطط لمستقبل طويل له في ميلانو.

لوكاكو يرفض سيتي

أكد "إف سي إنتر نيوز" التقارير بخصوص سعي مانشستر سيتي لضم روميلو لوكاكو الصيف المقبل بعد التقارير في الإعلام الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن لوكاكو سيرفض العرض بسبب سعيه للاستمرار مع إنتر في الفترة المقبلة وراحته مع الفريق.