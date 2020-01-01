أخبار إنتر اليوم | حكيمي يختار النيراتزوري وليبي يدافع عن كونتي

ما هو جديد النيراتزوري؟

المفاوضات مع نجم ريال مدريد أشرف حكيمي، والتجهيز للقاء بارما في الدوي الإيطالي ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 26 يونيو 2020.

ليبي يدافع عن كونتي

دافع مارشيلو ليبي، المدرب الإيطالي المخضرم، عن نظيره في إنتر ولاعبه السابق أنطونيو كونتي بعد تذبذب النتائج للفريق محلياً مؤخراً.

وقال ليبي مع "كورييري" أنه لا يعتقد أن النيراتزوري يمر بأزمة، ولكن يوفنتوس هو من يتفوق على الجميع، كما أشاد بلاعب إنتر الشاب كريستيان أجومي.

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غيابات بالجملة أمام بارما

سيكون إنتر منقوصاً من مدربه أنطونيو كونتي أمام بارما الأحد القادم بسبب الإيقاف بعد تلقيه الإنذار الخامس، بالإضافة لميلان شكرينيار بعد عقوبته هو الآخر.

الإصابات ستبعد أيضاً ستيفانو سينسي وماتياس فيتسينو، بينما تشير آخر التقارير إلى جاهزية نيكولو باريلا، لاوتارو مارتينيز، مارسيلو بروزوفيتش، ودييجو جودين للمشاركة

حكيمي يفضل إنتر

تحدث "إل شيرينجيتو" عن أن أشرف حكيمي سيغادر ريال مدريد بنسبة تقارب 90 بالمائة بعد انتهاء إعارته مع بوروسيا دورتموند بحلول نهاية الموسم الجاري.

التقرير أشار لتلقي اللاعب ووكيله مجموعة من العروض، وعلى رأسها مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ولكنه يفضل الانتقال لصفوف إنتر.

ثورة جديدة في الصيف

صحيفة "كورسيرا" أوضحت أن إنتر ينوي على ثورة في الصيف المقبل برحيل مجموعة من اللاعبين، والتعاقد مع خمسة أسماء جديدة لدعم صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء ساسوولو الأخير أكد معاناة الفريق على صعيد الأفراد، وضرورة رحيل بعض الأسماء مثل روبيرتو جاليارديني، بورخا فاليرو، وآخرين.