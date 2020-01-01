أخبار إنتر اليوم | إحباط الهزيمة من نابولي وتصاعد أزمة لاوتارو

ما هو جديد النيراتزوري؟

إحباط الهزيمة من نابولي وتصاعد أزمة لاوتارو مارتينيز يتصدران أبرز أخبار إنتر اليوم، 14 يونيو.

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أزمة لاوتارو تتصاعد

حسب الصحفي الشهير فابيو رافيزاني فإن أزمة لاوتارو مارتينيز تصاعدت في إنتر ميلان الفترة الماضية.

الصحفي أشار إلى أن حالة لاوتارو مارتينيز تأثرت كثيرًا بعرض برشلونة وستتأثر أكثر في المستقبل مشيرًا إلى أن إدارة النيراتزوري يجب أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الصفقة.

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سانشيز يقترب من البقاء

ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر يتفاوض مع مانشستر يونايتد بالوقت الراهن من أجل تمديد بقاء أليكسيس سانشيز مع الفريق.

المفاوضات ليست فقط من أجل أن ينهي الموسم، ولكن ليستمر الموسم المقبل أيضاً، وذلك بعد تألقه في التدريبات بعد العودة مؤخراً.

مدافع فرنسي لتعويض كومبولا

أفادت "توتوسبورت" أن المدافع الفرنسي مالانج سار تم عرضه على النيراتزوري في الساعات المقبلة، وأن إنتر يفكر في إمكانية ضم اللاعب.

وأضافت التقارير أن اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم وسيكون متاحاً مجاناً، ولذا إنتر يضعه في الاعتبار حال فشله بضم ماراش كومبولا من فيرونا.

تورينو يرفض بيع بيلوتي

أوضحت "توتوسبورت" أن تورينو يرفض فكرة الدخول في مفاوضات من الأساس بخصوص نجمه وقائده أندريا بيلوتي، والذي يحظى باهتمام إنتر.

وتحدث التقرير أن رئيس النادي أوربانو كايرو سيعمل في الأيام المقبلة على تمديد عقد لاعبه، والذي ينتهي في 2022، لتأمين استمراره.