أخبار إنتر اليوم | المثل الأعلى للوكاكو وقائمة الرواتب في إيطاليا

ما هو جديد الأفاعي؟

مثل لوكاكو الأعلى وقثائمة الرواتب في إيطاليا ضم صفوف الفريق ضمن أخبار إنتر اليوم، 10 أكتوبر 2020.

لوكاكو يفصح عن مثله الأعلى ومستقبله

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو أنه ما زال يتابع ناديه السابق اندرلخت حتى الآن مشيرًا لأنه يتطلع في العودة إلى هناك مستقبلًا.

وقال لوكاكو في تصريحات صحفية: "ما زلت أتابع اندرلخت وسأعود هناك للتأكيد، يمكنك أن تسأل تليمانس وديندونكر ستجدهم يتابعون هذا النادي العظيم حتى الآن".

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وأضاف مهاجم إنتر: "اتحدث دائمًا مع تييري هنري، إنه مرشدي وأعطاني الدافع ليتم مقارنتي بباقي المهاجمين في أوروبا".

واختتم لوكاكو تصريحاته قائلًا: "إيطاليا تناسب أسلوب حياتي ولو كنت أعرف ذلك لانتقلت إلى هنا منذ البداية، أنا وكونتي على وفاق كبير وأشعر بالراحة في الفريق والمدينة".

المرتبات الأعلى في إيطاليا

كشفت لاجازيتا ديلو سبورت عن أعلى مرتبات اللاعبين في إيطاليا وأكثر الأندية دفعًا للرواتب.

جاء إنتر ميلان في المركز الثاني من حيث الرواتب بإجمالي 149 مليون يورو سنوياً.

من حيث اللاعبين تواجد ثلاثة لاعبين من إنتر في أكثر 20 لاعبًا تقاضيًا للرواتب في إيطاليا، لوكاكو في المركز الثاني براتب 7.5 مليون يورو مع 1.5 مليون كإضافات ثم إريكسن في المركز الرابع بـ7.5 مليون يورو وأخيرًا أليكسيس سانشيز في المركز السابع بسبعة ملايين يورو.

إريكسن يبدي عدم رضاه عن وضعه

عبر كريستيان إريكسن، نجم الفريق، عن عدم رضاه من عدم المشاركة أساسياً في المباريات الماضية وسعيه لفرض نفسه على التشكيل.

وقال الدنماركي من معسكر منتخب بلاده: "الأكيد هو أنني لا أريد أن أقضي الخريف بأكمله على مقاعد البدلاء، ليس هذا هو هدفي، الانتقالات؟ لم أتحدث مع وكيلي وتعودت على تلك الأحاديث من الصحافة".

وأضاف: "أتمنى على الأقل أن لا يكون هذا هو تفكير النادي والمدرب، وصلت في ظروف فيروس كورونا وأجد نفسي في وضع أعيشه للمرة الأولى".

وختم: "التفكير والطموحات من الجمهور هي أن أكون حاسماً في كل لقاء ولست كذلك، ولهذا أنظر للأمر بوضعية مخالفة الآن".

تزايد حالات كورونا في صفوف الفريق

أعلن إنتر عن ثلاث إصابات جديدة في صفوف فريقه بفيروس كورونا لتنضم للثنائي ميلان شكرينيار وأليساندرو باستوني.

وذكر النادي أن رادجا ناينجولان، يونيت رادو، وروبرتو جاليارديني انضموا لقائمة المصابين بالفيروس الوبائي وتأكيد غيابهم عن الديربي مع ميلان.

إصابات أيضاً في ميلان

"كورييري" أوضحت أن ميلان اكتشف إصابة جديدة في صفوفه للمدافع ماتيا جابيا أثناء تواجده مع منتخب إيطاليا تحت 21 عاماً.

جابيا ينضم للثنائي ليو دوارتي وزلاتان إبراهيموفيتش الذان لم يتعافا بعد من الفيروس ومستمران في حالة العزل المنزلي.