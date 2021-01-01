أخبار إنتر اليوم | البحث عن 200 مليون يورو وطلب لاعب ميلان

ما هو جديد النيراتزوري؟

البحث عن تمويل لإنعاش خزينة النادي وأولى صفقات الصيف بحسب التقارير في أخبار إنتر اليوم، 5 فبراير 2021.

التحقيق مع إبراهيموفيتش ولوكاكو عبر الهاتف!

كشفت شبكة "سكاي سبورت"، اليوم أن المدعي الفيدرالي اتصل اليوم بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان للتحقيق معه في واقعة مشاجرته مع روميلو لوكاكو نجم إنتر.

يأتي هذا الإجراء ضمن تحقيقات المدعي الفيدرالي الإضافية في المشاجرة، والتي من المتوقع أن تأتي بالمزيد من العقوبات على الثنائي.

وسيتصل المدعي أيضًا بحسب ما ذكرت الشبكة بروميلو لوكاكو من أجل التحقيق معه هاتفيًا بعد محادثته مع إبراهيموفيتش وحكم المباراة.

كونتي طلب ضم لاعب ميلان!

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر كان يسعى للحصول على خدمات اللاعب فرانك كيسي من صفوف ميلان في الصيف الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، حيث استفسر إنتر من ميلان عن اللاعب بطلب من المدير الفني أنطونيو كونتي وكان الجواب بالرفض القاطع للتفريط في خدمات اللاعب بالاخص لأحد الخصوم.

إنتر يبحث عن 200 مليون يورو

ذكرت "كورييري" أن إنتر بحاجة ماسة لمبلغ 200 مليون يورو من أجل تمويل خزينته ودفع مرتبات اللاعبين وتفادي العقوبات.

وبحسب التقرير، إذا لم يدفع إنتر المبلغ المطلوب، قد يكون فريسة لعقوبات قد تبلغ الاستبعاد من البطولات الأوروبية.

سونينج ترفض عرض بي سي

ذكرت "Financial times" أن مجموعة سونينج رفضت عرضاً بقيمة 750 مليون يورو لبيع إنتر من مجموعة "بي سي بارتنرز".

وأضاف التقرير أن إنتر قيمته تقدر في حدود مليار يورو من قبل المجموعة الصينية، وتنتظر عرضاً جديداً في الأيام المقبلة.

لا مشاكل مع سباليتي

ذكرت "ريبوبليكا" أن لا مشاكل مع المدرب السابق لوتشيانو سباليتي فيما يخص المرتب الخاص به.

وكانت تقارير قد تكهنت بمحاولة من إنتر لتأجيل دفع راتب سباليتي بسبب الأزمة المادية، ولكن تقرير الجريدة نفى تماماً الفرضية.

إنتر يتحرك نحو نجم ليون

بحسب الصحفي "أندرسينو ماركيس"، إنتر بدأ يتحرك لضم اللاعب البرازيلي برونو جيماريش من ليون.

اللاعب الشاب يشغل مركز متوسط الميدان الدفاعي، ويقدر ثمنه في حدود 30 مليون يورو.

سانشيز يجاور لوكاكو أمام فيورنتينا

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن أنطونيو كونتي على الأغلب سيريح لاوتارو مارتينيز ويعطي الفرصة لأليكسيس سانشيز مع روميلو لوكاكو الليلة أمام فيورنتينا.

وذكر التقرير أيضاً أن إيفان بيريشيتش وأشرف حكيمي سيلعبان من البداية في سهرة الجمعة بالسيري آ.