أخبار إنتر اليوم | الاحتفال برحيل إيكاردي وعرض قياسي لتونالي

تعرف على أهم أخبار إنتر الإيطالي لليوم الأول من يونيو 2020.

احتفالات الإدارة برحيل اللاعب ماورو إيكاردي، والتحضير للصفقة ساندرو تونالي والبحث عن مدافع وبدلاء لاوتارو مارتينيز ضمن أبرز أخبار إنتر لليوم الأول من يونيو 2020.

احتفالات في إنتر ببيع إيكاردي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر سعيد للغاية بالتخلص من اللاعب ماورو إيكاردي في الساعات الأخيرة بعد بيعه لباريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو ريبوبليكا" والتي أكدت أن رئيس النادي ستيفن زهانج قد هنأ بيبي ماروتا هاتفيًا برحيل اللاعب الذي تسبب في الكثير من المشاكل لهم.

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توتنهام يصارع إنتر على مدافع هيلاس فيرونا

يسعى نادي توتنهام الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب ماراش كومبولا نجم فريق هيلاس فيرونا، والذي يتابعه إنتر في الوقت نفسه.

جاء هذا بحسب ما أكد موقع "توتو ويب ميركاتو" والذي أكد أن مانشستر يونايتد وليفربول ونابولي أيضًا ضمن المهتمين بضم اللاعب.

إنتر يحضر العرض الأقوى لضم تونالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر هو الأقرب لضم اللاعب ساندرو تونالي من صفوف بريشيا خلال الفترة المقبلة، حيث يحضر واحد من أقوى العروض لضمه.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سبورت ميدياست" فالعرض ستكون قيمته 20 مليون يورو، بالإضافة لأندريا بينامونتي وإعارة اللاعب سيباستيانو إسبوزيتو.

رئيس بريشيا: ردي على عرض برشلونة لضم تونالي لم يعجبهم

لاعب مانشستر سيتي قد يتسبب في استمرار لاوتارو مع إنتر

بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فبرشلونة يعلق صفقة ضم لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر على موافقة جواو كانسيلو على تخفيض راتبه حال انضم لهم.

تخفيض اللاعب لراتبه سيعني بشكل تلقائي تحسين الموقف الاقتصادي لبرشلونة في صفقة ضم المهاجم الأرجنتيني بعد ارسال نيلسون سيميدو لمانشستر سيتي.

قائمة من البدلاء للاوتارو مارتينيز

كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن إدارة إنتر قد وضعت بالفعل قائمة كاملة من البدلاء تحسبًا لرحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف برشلونة.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة هناك في تلك القائمة لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد و إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان وماتيوس كونها لاعب هيرتا برلين وجوناثان ديفيد لاعب جينت البلجيكي.