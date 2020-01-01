أخبار إنتر اليوم | الإصابات تضرب قبل نابولي ومدافع فرنسي في الطريق

ما هو جديد النيراتزوري؟

الغيابات في صفوف الفريق قبل مواجهة نابولي في كأس إيطاليا، والمفاوضات مع مدافع فرنسي ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 13 يونيو.

غيابات في القائمة قبل مواجهة نابولي

تأكد غياب الثلاثي ماتياس فيتسينو، دييجو جودين، ودانيلو دامبروسيو عن قائمة الفريق التي ستواجه نابولي مساء السبت لحساب إياب نصف نهائي الكأس.

ولم يسافر اللاعبين الثلاثة مع الفريق نحو نابولي في ظل عدم اكتمال اللياقة بعد التعافي من الإصابات، ويتم تجهيزهم للقاءات القادمة.

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سانشيز يقترب من البقاء

ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر يتفاوض مع مانشستر يونايتد بالوقت الراهن من أجل تمديد بقاء أليكسيس سانشيز مع الفريق.

المفاوضات ليست فقط من أجل أن ينهي الموسم، ولكن ليستمر الموسم المقبل أيضاً، وذلك بعد تألقه في التدريبات بعد العودة مؤخراً.

مدافع فرنسي لتعويض كومبولا

أفادت "توتوسبورت" أن المدافع الفرنسي مالانج سار تم عرضه على النيراتزوري في الساعات المقبلة، وأن إنتر يفكر في إمكانية ضم اللاعب.

وأضافت التقارير أن اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم وسيكون متاحاً مجاناً، ولذا إنتر يضعه في الاعتبار حال فشله بضم ماراش كومبولا من فيرونا.

تورينو يرفض بيع بيلوتي

أوضحت "توتوسبورت" أن تورينو يرفض فكرة الدخول في مفاوضات من الأساس بخصوص نجمه وقائده أندريا بيلوتي، والذي يحظى باهتمام إنتر.

وتحدث التقرير أن رئيس النادي أوربانو كايرو سيعمل في الأيام المقبلة على تمديد عقد لاعبه، والذي ينتهي في 2022، لتأمين استمراره.