أخبار إنتر اليوم | اقتراب تونالي بسبب جدته واهتمام بنجم مانشستر سيتي

ما هو جديد النيراتزوري؟

اقتراب تونالي واهتمام بنم مانشستر سيتي يتصدران أبرز أخبار إنتر اليوم، 21 يونيو 2020.

جدة تونالي تقربه من إنتر

أعلنت جدة ساندو تونالي لاعب بريشيا كونها مشجعة لنادي إنتر ميلان من خلال رد على أحد مشجعي إيه سي ميلان الذي طالبها بانتقال تونالي للروسونيري.

جدة تونالي قالت: "أشعر بالأسف تجاهك ولكني مشعة لإنتر منذ ميلادي، هيا يا تونالي. هيا يا إنتر".

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الصحافة الإيطالية تؤكد أن تونالي مقرب جدًا من جدته وقد تكون مفتاح انتقال اللاعب لإنتر.

إنتر مهتم بوالكر

حسب ذا صن الإنجليزية، فإن كايل والكر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي أصبح محل اهتمام أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان.

إنتر كان أحد المهتمين بضم جواو كانسيلو قبل أن يتحول الأمر لوالكر والذي رغم تقدم سنه ما زال يحظى بثقة مدربه الإسباني بيب جوارديولا والذي من غير المتوقع ان يوافق على التفريط في قوامه الأساسي.

سناشيز يتعلم من كونتي

أشاد الشيلي أليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان بمدربه أنطونيو كونتي الذي يستفيد منه في كل يوم.

وقال سانشيز: "لا أريد أن أخسر دائمًا حتى في التدريبات، أغضب بشدة عندما أفقد الكرة أو أمرر تمريرة خاطئة".

وأضاف لاعب إنتر: "كونتي يعلمنا دائمًا أشياء جديدة في كرة القدم ويشرح لك الكرة ويعمل بجد. عقليته دائمًا هي الفوز وهو ما ينقله لنا".

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وفاة أسطورة إنتر السابق

توفى ماريو كورسو أسطورة نادي إنتر ميلان اليوم عن عمر يناهز 78 عامًا بعد أيام قضاها في المستشفى.

كورسو لعب لإنتر ميلان من 1957 إلى 1973 وفاز مع النادي بثمانية ألقاب محلية وقارية.

بارقة أمل في مفاوضات إنتر لضم بيلوتي

حسب كالتشيو ميركاتو، المفاوضات بين إنتر وتورينو بشأن بيلوتي قد تنجح من جديد حال هبوط تورينو للدرجة الثانية.

الصحيفة أكدت أن رئيس تورينو قد لا يمانع بيع بيلوتي حال هبوط الفريق رغم رفض البيع في أكثر من من مناسبة سابقة حيث أنه أحد أعمدة الفريق الرئيسية للمستقبل.

مفاوضات مع مانشستر من أجل سانشيز

"لاجازيتا" أوضحت أيضاً أن إنتر ومانشستر يونايتد يعملان في الأيام الماضية من أجل التوصل لاتفاق من أجل بقاء أليكسيس سانشيز في إيطاليا.

تألق اللاعب خلال التدريبات الأخيرة شجع مسؤولي إنتر من أجل العمل على تمديد تعاقده لموسم إضافي، وليس فقط حتى نهاية الموسم الجاري.

إنتر يستهدف موهبة كاتانيا

حسب إيتا سبورت بريس، فإن إنتر ميلان اتفق مع كاتانيا على ضم الموهبة فالانت كاربوني ابن الـ15 عامًا.

إنتر سيدفع مجموع 300 ألف يورو للحصول على خدمات اللاعب مع نسبة من البيع المستقبلي.

مفاوضات مع مانشستر من أجل سانشيز

"لاجازيتا" أوضحت أيضاً أن إنتر ومانشستر يونايتد يعملان في الأيام الماضية من أجل التوصل لاتفاق من أجل بقاء أليكسيس سانشيز في إيطاليا.

تألق اللاعب خلال التدريبات الأخيرة شجع مسؤولي إنتر من أجل العمل على تمديد تعاقده لموسم إضافي، وليس فقط حتى نهاية الموسم الجاري.

جودين ينفي الرحيل

نفى دييجو جودين، المدافع الأوروجوياني، الأحاديث التي ربطته بمغادرة النيراتزوري هذا الصيف، وخصوصاً نحو ليون.

وأكد جودين لجول عبر مقربين منه على سعادته في ميلانو، وسعيه لمساعدة ناديه الحالي على تحقيق البطولات في صفوفه، متعجباً من تلك الشائعات ومصادرها.

إنتر يضم موهبة لوكرن

أوضحت "سبورت إيطاليا" أن إنتر نجح في حسم مسألة التعاقد مع داريان ماليس، مهاجم لوكرن الشاب في الساعات المقبلة مقابل قرابة أربعة ملايين يورو.

اللاعب لن ينضم لإنتر مباشرة، ولكن سيخرج إلى بارما على سبيل الإعارة من أجل التعود على أجواء الكرة الإيطالية.