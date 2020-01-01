أخبار إنتر اليوم | اجتماع حاسم الثلاثاء لحسم مصير كونتي

ما هو جديد النيراتزوري؟

مصير أنطونيو كونتي من الاستمرار مدرباً والأسماء البديلة المطروحة ضمن أخبار إنتر اليوم، 23 أغسطس 2020.

اجتماع حاسم الثلاثاء

أكدت جميع المصادر أن يوم الثلاثاء سيشهد الاجتماع الحاسم بين إدارة إنتر بقيادة الرئيس ستيفن زهانج مع أنطونيو كونتي لحسم مصيره مدرباً للفريق.

"كورسيرا" أضافت أن كونتي سيتحدث أيضاً عبر الهاتف مع زهانج جيندونج، مالك النادي شخصياً، وسيطلب تغييرات كبيرة على مستوى الإدارة.

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وتشير التقارير إلى أن في حال اتخاذ قرار الرحيل فسيكون بالتراضي بين الطرفين ودون حاجة للجوء للقضاء بخصوص عقد المدرب.

قائمة من المرشحين لخلافة كونتي بقيادة أليجري

أوضحت "ريبوبليكا" مثل بقية المصادر أن ماسيمليانو أليجري هو الأسم الأوفر حظاً لخلافة كونتي في منصبه حال عدم الاتفاق مع الإدارة.

القائمة ضمن أيضاً سينيسا ميهايلوفيتش، لاعب ومدرب مساعد سابق في الفريق وقائد بولونيا الحالي، ومدرب ساسوولو الحالي روبرتو دي زيربي.

أوسيليو هو الآخر في الطريق للرحيل

أكدت "لاجازيتا" و"سكاي" أن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، قد يغادر هو الآخر في الساعات المقبلة رغم امتداد عقده حتى 2022.

الرجل الذي تقول التقارير إنه من أسباب توتر علاقة كونتي بالنادي قد يرحل ويشغل نفس المنصب في روما مع الإدارة الجديدة بقيادة دان فريديكين.

جواو ماريو يقترب من بنفيكا

ذكرت "توتوسبورت" أن البرتغالي جواو ماريو في طريقه للانتقال إلى صفوف بنفيكا مقابل 15 مليون يورو بطلب خاص من جورجي جيسوس.

جيسوس الذي تولى مؤخراً تدريب بنفيكا سبق ودربه في سبورتينج، وإن كان يواجه منافسة على ضمه من إشبيلية، ريال بيتيس، وأندية أخرى.

تغير في مصير شكرينيار

أوضحت "توتوسبورت" أن ميلان شكرينيار قد لا يغادر النيراتزوري هذا الصيف ويستمر لاعباً معه حال رحيل أنطونيو كونتي.

اللاعب ارتبط بتوتنهام، والذي على استعداد لدفع 50 مليون يورو، ولكن حال رحيل كونتي قد يبقى اللاعب ويعود أساسياً من جديد.

ناينجولان يقترب من العودة

"أونيوني ساردا" ذكرت أن رادجا ناينجولان أصبح قريباً من العودة لميلانو وتمثيل إنتر من جديد في الموسم المقبل.

وذكر التقرير أن البلجيكي سيلعب دوراً مع ماسيمليانو أليجري حال توليه المسؤولية، ومن الصعب استمراره في كالياري.

الجمهور يهاجم جاليارديني

نشر روبيرتو جاليارديني، لاعب إنتر، رسالة شكر عبر حساباته على وسائل التواصل بعد نهاية الموسم الجاري، وقال إن الخسارة في النهائي الأوروبي بداية ومحفز لموسم أفضل.

الجمهور الذي احتج كثيراً على مشاركة جاليارديني المستمرة هذا الموسم قابل الرسالة بسيل من الشتائم والدعوات للاعب بالرحيل وترك النادي هذا الصيف.