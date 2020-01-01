أخبار إنتر اليوم | مكاسب من إيكاردي وبيريشيتش وإعجاب بجيسوس

ما هو جديد النيراتزوري؟

جديد سوق انتقالات النادي، ومكاسب إضافية من اللاعبين المُعارين والراحلين ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 18 يونيو 2020.

مكاسب إضافية من إيكاردي وبيريشيتش

أوضحت "توتوسبورت" أن إنتر سيتحصل على أموال إضافية بعد حصول لاعبيه المباعين والمُعارين على بطولات مع فرقهم الجديدة.

وذكر التقرير أن فوز ماورو إيكاردي بالدوري الفرنسي في بي إس جي، وجابيجول على عدة بطولات في فلامنجو، بالإضافة للدوري الألماني لإيفان بيريشيتش سيجعل الفريق يتحصل على مبالغ إضافية متفق عليها مع الأندية.

المزيد من الفرق

المبالغ الإضافية ستضيف المزيد من المكاسب لميزانية النادي فيما يخص قواعد اللعب النظيف، مما يرفع من مكاسبه المادية وحساباته لسوق الانتقالات المقبلة.

وكيل جيسوس ينفي مفاوضات إنتر

أكد وكيل نجم مانشستر سيتي جابريل جيسوس أنه لم يتلق أي اتصالات من قبل إنتر للتعاقد مع اللاعب، ولكن لم يمانع أن تحدث مفاوضات بين الطرفين.

وكيل اللاعب أكد أنه سعيد في سيتي ويرتبط بعلاقة قوية مع مدربه بيب جوارديولا، والذي وصفه بالسبب في وجوده بالفريق، ولكن أشار إلى أنه لن يمانع الانتقال لفريق لا يشارك بدوري الأبطال.

وأشار الوكيل في حواره مع "إف سي إنتر نيوز" إلى أن سيتي لم يتفوق على إنتر عندما تعاقد مع البرازيلي، مؤكداً متابعته لشائعات ربطه بالنادي الإيطالي.

وكيل بالمييري يرحب بإنتر

رحب وكيل إيمرسون بالمييري، مدافع تشيلسي، في حوار مع "إف سي إنتر نيوز" باهتمام إنتر بالظهير، ولكن أشار إلى عدم وجود أي اتصالات رسمية بين الأطراف.

وأشاد الوكيل بمدرب إنتر أنطونيو كونتي، والذي وصفه بأنه من أهل القمة، وأكد أنه لا يعرف نوايا تشيلسي بخصوص اللاعب وإذا كان يريد بيعه.

إنتر يحسم مصير سينسي

أفادت "كورييري" أن إنتر سيفعل خيار شراء ستيفانو سينسي من ساسوولو في الأسابيع القادمة بحسب الاتفاق بين الناديين.

التقرير تحدث أيضاً عن مصير لاعب آخر معار هو كريستيانو بيراجي المُعار من فيورنتينا، والذي لم يحسم مصيره بعد، وإن قد يضمه نهائياً بسبب فائدته في القائمة الأوروبية لكونه من خريجي أكاديمية النادي.