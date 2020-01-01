أخبار إنتر اليوم | صفقتان في الطريق وتطورات انتقال لاوتارو لبرشلونة

ما هو جديد النيراتزوري؟

تطورات صفقة لاوتارو وصفقتان في الطريق في أهم أخبار إنتر صباح يوم 15 أبريل 2020.

انتقال فيدال يقترب

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن صفقة انتقال التشيلي أرتور فيدال من برشلونة لإنتر ميلان لن تدخل ضمن انتقال لاوتارو المحتمل للفريق الكتالوني.

كوريري أكدت أن سعر فيدال لن يتخطى عشرة ملايين ومدة العقد قد تكون عامين أو ثلاثة.

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الصحيفة أشارت إلى أن فيدال لا يمانع الانتقال للنيرازوري ولكن الأمور الحادثة داخل مجلس إدارة برشلونة تعوق بدأ المفاوضات مع النادي.

موقف صفقة لاوتارو

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن برشلونة ليس النادي المهتم الوحيد بضم لاوتارو مارتينيز مع وجود رغبة من مانشستر سيتي بالحصول على خدمات اللاعب الذي يرفض النيرازوري التفريط فيه بأقل من قيمة الشرط الجزائي والمقدر بـ111 مليون يورو.

الصحيفة أشارت إلى أن إنتر يفكر في بديل الآن حال إتمام الصفقة والتقارير تشير في المقام الأول إلى أنطوان جريزمان الذي قد يدخل في صفقة تبادلية مع لاوتارو والثاني سيكون بيير إيمريك أوباميانج قائد آرسنال والذي سينتهي تعاقده صيف عام 2021.

يُقدر آرسنال اللاعب بـ70 مليون يورو ولكن مع الظروف الاقتصادية الحالية فالسعر قد يكون أقل من ذلك بكثير.

خطوة واحدة تفصل جيرو عن إنتر .

أصبح الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي قريبًا من الانضمام لصفوف إنتر الصيف القادم في صفقة انتقال حر.

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن اللاعب سيحصل على عقد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث وبراتب 6.5 مليون يورو سنويًا، أقل من راتب تشيلسي بمليون ونصف يورو.

منافسة على ضم ميرتينز

أصبح مستقبل البلجيكي درايس ميرتينز على المحك مع نابولي رغم تقديم عرض لتجديد التعاقد ولكنه أقرب للرحيل من البقاء.

إنتر عاد من جديد لمحاولة ضم اللاعب مع منافسة من موناكو الفرنسي للحصول على خدمات المهاجم البلجيكي الذي سجل 12 هدفًا في 29 مباراة هذا الموسم.