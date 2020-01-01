أخبار إنتر اليوم | إغلاق الباب في وجه برشلونة وتدعيم مركز الظهير

ما جديد النيراتزوري هذا الصباح؟

إغلاق الباب أمام مفاوضات برشلونة والمرشحين لتدعيم الصفوف في أهم أخبار إنتر ميلان صباح 29 إبريل 2020.

كونتي يحدد أهدافه في مركز الظهير

قرر الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان وضع إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي كخيار أول له في مركز الظهير ليضاف للثلاثي أشلي يونج وفيكتور موسيس وأنطونيو كاندريفا.

لاجازيتا ديلو سبورت أكدت أن استمرار بيراجي سيكون صعبًا الموسم المقبل مع النيرازوري.

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الصحيفة أشارت إلى أن البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب برشلونة سيكون الخيار البديل حال فشل صفقة إيمرسون بالميري.

إغلاق الباب أمام برشلونة

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن أنطونيو كونتي وماراتوا وزهانج قرروا عدم التفريط في الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

أنطوينو كونتي فخور بما يقدمه الأرجنتيني مع إنتر ويراه من قادة مشروع الفريق وبالتالي فلن يقبل برحيله بأقل من قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده.

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كافاني يقترب من إنتر

كشفت التقارير الصحفية عن رغبة إنتر في التعاقد مع إدينسون كافاني ليكون خليفة لاوتارو مارتينيز القريب من برشلونة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن كافاني سوف يرحل عن باريس بنهاية الموسم الجاري والمفاوضات بينه وبين أتلتيكو مدريد توقفت ولذلك سيكون الخيار الأقرب.

كما أنّ دريس ميرتنيس، مهاجم نابولي، قد ينضم لتشيلسي وأوليفيه جيرو مدد عقده مع البلوز.

أوباميانج خيار مثالي لإنتر

التقارير الصحفية أكدت أنّ بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، هو الخيار الأول للنيراتزوري لخلافة لاوتارو.

وفي حال لم يجدد الجابوني عقده مع الجانرز، فإنّ إنتر سيكون من أبرز المرشحين لضمه.

موراتي ينصح بضم هالاند

نصح رئيس نادي إنتر السابق، ماسيمو موراتي، إدارة النيراتزوري بالتعاقد مع إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.

موراتي أشار إلى أنّ هالاند وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، هما مستقبل الهجوم في العالم ولكنّه يفضل جلب هالاند.

سانشيز يحتفل بمرور 14 عامًا على انضمامه لمنتخب تشيلي

احتفل أليكسيس سانشيز، لاعب إنتر، بمرور 14 عامًا على أول مباراة دولية له مع منتخب بلاده وكان ذلك يوم 27 أبريل 2006.

لاعب إنتر يقترب من الانضمام إلى فنربخشه

كشفت التقارير الصحفية عن اقتراب كوادو أسامواه من الرحيل عن صفوف إنتر خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ومن المتوقع انضمام اللاعب إلى فنربخشه التركي أو واتفورد الإنجليزي.