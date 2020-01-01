أخبار إنتر اليوم | إصابة سانشيز ورقم لوكاكو القياسي

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم الإثنين الموافق العاشر من أغسطس.

التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي، ورقم روميلو لوكاكو القياسي وتصريحات بيبي ماروتا وصفقة مهاجم ساسوولو ضمن أهم أخبار إنتر اليوم الإثنين العاشر من أغسطس.

إنتر يزيح ليفركوزن ويتأهل لنصف نهائي اليوروباليج

نجح إنتر في تجاوز عقبة باير ليفركوزن بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد ليعبر إلى الدور نصف النهائي من منافسات الدوري الأوروبي.

وكان إنتر قد تخطى خيتافي في دور الستة عشر منذ أيام، ليواصل رحلته في البطولة المتبقية له لإنقاذ الموسم الأول لمدربه أنطونيو كونتي.

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ماروتا يتمنى الحظ السعيد لبيرلو

بيبي ماروتا المدير التنفيذي الحالي لإنتر والمدير الرياضي السابق ليوفنتوس تقدم بالتهنئة لأندريا بيرلو على توليه منصب المدير الفني للبيانكونيري.

وقال ماروتا: "عملت معه وهو لاعب كرة قدم واختياره كمدرب للفريق تعد شجاعة كبيرة، أتمنى له الحظ السعيد".

رقم قياسي للوكاكو

حقق اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو رقمًا قياسيًا في لقاء الليلة ضد نظيره باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي، يتحقق للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

جاء هذا بعدما سجل اللاعب لفريقه في المباراة، لتكون المواجهة التاسعة على التوالي التي يسجل فيها بالبطولة ويصبح أول من يحقق ذلك الرقم.

لوكاكو: كان يمكننا تسجيل المزيد

روميلو لوكاكو نجم فريق إنتر أكد أن الأهم بالنسبة له هو تحقق فريقه للفوز على نظيره باير ليفركوزن، وأوضح أن النيراتزوري كان يستطيع تسجل المزيد.

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وقال لوكاكو: "الأرقام كثيرة لكن الأهم هو الانتصار، لعبنا أمام واحد من أعظم الفرق وكان يمكننا أن نحقق الفوز بنتيجة أكبر لولا الأخطاء في الهجوم".

إنتر يريد مهاجم ساسوولو ويحدد قيمته

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي إنتر في ضم اللاعب جيانلوكا سكاماتشا من صفوف فريق ساسوولو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويطلب النادي الحصول على 15 مليون يورو، بينما يسعى إنتر لضم اللاعب مقابل 10 مليون بالإضافة للاعبه لورينزو بيرولا.

إصابة أليكسيس سانشيز ضد ليفركوزن وغيابه عن نصف النهائي

تعرض اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز للإصابة في معصمه خلال مواجهة باير ليفركوزن في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

جاء هذا بحسب ما أكد إنتر عقب المباراة، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية في الساعات المقبلة، لكن مشاركته في نصف النهائي أصبح محل شك كبير.