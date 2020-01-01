أخبار إنتر اليوم | أولى صفقات الشتاء وتوقعات زانيتي

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أولى صفقات الشتاء وتصريحات نائب الرئيس خافيير زانيتي ضمن أخبار إنتر اليوم، 25 ديسمبر 2020

باو جوميز معروض على إنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب أليخاندرو جوميز نجم أتالانتا تم عرضه على إنتر في الفترة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي يستطيع البدء في التفاوض فورًا من أجل ضم اللاعب.

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إنتر يحارب من أجل مهاجم فلومينينسي

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يحاول بكل ما لديه من قوة ضم اللاعب ماركو باولو من صفوف فلومينينسي البرازيلي.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن إدارة الفريق تحاول ضمه بشكل مجاني مع قرب عقده من النهاية.

موعد العودة من العطلة

ينتظر أن يعود إنتر من العطلة الخاصة بالأعياد في التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري لاستئناف التدريبات.

وسيكون إنتر على موعد مع اجتماع مهم أولاً بين الإدارة والجهاز الفني لمناقشة الميركاتو قبل خوضه لثمانية لقاءات في شهر يناير، بداية من كروتوني بالدوري في الثالث من يناير.

اقتراب أولى صفقات الشتاء

صحيفة "Ekipa" السلوفينية أكدت أن إنتر أنهى التفاصيل الأخيرة للتعاقد مع الدولي السلوفيني الشاب إنيي مارسيتش.

اللاعب من مواليد 2004 ويلعب مهاجماً مع فريق كوبر السلوفيني، وسينضم لإنتر بحسب التقرير مقابل نصف مليون يورو وسيلعب مع فريق الشباب.

زانيتي: إنتر وميلان سيعودان كبيران

نائب رئيس النيراتزوري تحدث مع موقع "Piantemilan.it" الخاص بالروسونيري عن علاقته مع الطرف الآخر من ميلانو وأفضل ذكرياته.

زانيتي تنبأ بأن ميلان وإنتر سيعودان للقمة من جديد، واختار ديربي 2009 الذي فاز به إنتر 4-0 كأفضل ذكرى، وقال إن ميلان مع شيفشينكو، مالديني، سيدورف، وكاكا كان الأصعب في اللعب ضده.

نجوم إنتر يتمنون لكم عطلات سعيدة!