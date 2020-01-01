أخبار إنتر اليوم | أسرار الاجتماع مع كونتي ومفاوضات مع رايولا

ما هو جديد النيراتزوري؟

تحركات مكثفة من إنتر في سوق الانتقالات على صعيد البيع قبل الشراء، وحديث لرئيس النادي ستيفن زهانج ضمن أخبار إنتر اليوم، 17 سبتمبر 2020.

زهانج: إنتر على الطريق الصحيح

تحدث ستيفن زهانج، رئيس إنتر، مع "كورييري ديلا سيرا" عن حقيقة ما دار في الاجتماع الشهر الماضي مع أنطونيو كونتي، واتهم الإعلام بتضخيم الأمور.

وأكد الرئيس أن الاجتماع كان واحداً ضمن سلسلة من الاجتماعات من أجل مناقشة أوضاع الفريق، وأكد أن الأمور في الوقت الراهن تسير في الطريق الصحيح لإعادة النادي إلى الانتصارات.

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كما أوضح زهانج أن المفاوضات لضم ليونيل ميسي لم تكن حقيقية وأن من الصعب أن يقوم الفريق بأمر مماثل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

رايولا يوضح طبيعة المفاوضات بشأن بينامونتي

أكد مينو رايولا مع "fcinter1908" أن المفاوضات بين إنتر وجنوى بخصوص أندريا بينامونتي لا تخصه، وأن ما يهمه هو التوصل لاتفاق مع النيراتزوري يخدم مصالح موكله.

اللاعب الشاب وصفه وكيله بأنه المستقبل، وأفاد بأنه يعمل حالياً من أجل أن يفي إنتر باتفاقه بإعادة اللاعب لصفوفه الموسم المقبل، وإن أشارت تقارير إلى احتمالية إعارته لتورينو أو كالياري.

اهتمام ثلاثي ببيريشيتش

ذكرت "كورييري" أن ثلاثة أندية ألمانية أبدت اهتماماً بالتعاقد مع إيفان بيريشيتش في الأيام الماضية.

اللاعب الكرواتي يحظى بمتابعة من لايبزيج، هيرتا بيرلين، وبايرن ليفركوزن، والثلاثي طلب معلومات عن اللاعب، وإن لم يتقدم أي منهم بعرض رسمي.

يورينتي يدخل دائرة الاهتمام من جديد

ذكرت "لاجازيتا" أن فيرناندو يورينتي، مهاجم نابولي، عاد اسمه ليُطرح لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الجاري.

الإسباني المخضرم خرج من الحسابات في نابولي ولا يشارك في التدريبات الجماعية، مما جعله مرشحاً للمغادرة هذا الصيف.

كاندريفا يقترب من جنوى

أصبح أنطونيو كاندريفا خارج حسابات النيراتزوري للموسم المقبل، وذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن اللاعب قريب من الانتقال لصفوف جنوى.

ورغم نفي المدير الرياضي لجنوى التقارير حول اهتمام ناديه باللاعب، ولكن عدة مصادر أكدت وجود مفاوضات في مراحل متقدمة لضم اللاعب.

من إنجلترا .. إنتر مهتم بألي

"ديلي ميل" وضعت إنتر مع بي إس جي وريال مدريد ضمن الأندية المهتمة بخدمات ديلي ألي، نجم توتنهام.

اقتراب انضمام جاريث بيل من صفوف ريال مدريد جعل ألي خارج حسابات جوزيه مورينيو وقد يرحل في الأيام المقبل.

تعثر صفقة جودين

أفادت "لا ريبوبليكا" أن انتقال دييجو جودين إلى كالياري قد توقف بسبب مطالبة اللاعب بنفس الراتب البالغ 5.5 مليون يورو الذي يتحصل عليه في إنتر.

تعطل الصفقة يعني عدم إتمام انتقال أرتورو فيدال للنيراتزوري بحسب التقارير، وهو ما دفع إنتر لعرض مدافعه على روما، ولكن الأخير رفض بحسب تقرير "لا ريبوبليكا".