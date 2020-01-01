أخبار إنتر اليوم | أسبوع حسم الصفقات، ومستقبل غامض لإريكسين

تعرف على أهم أخبار إنتر لليوم السبت الموافق الخامس من سبتمبر.

قرب قدوم أرتورو فيدال من برشلونة، وحسم الاتفاق مع بارما على ضم دارميان، بالإضافة لتحديد مصير ناينجولان وإريكسين ضمن أهم أخبار إنتر لليوم السبت الموافق الخامس من سبتمبر.

رين يطلب جودين

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي رين قد استفسر عن اللاعب الأوروجوياني دييجو جودين نجم إنتر الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، والذي أكد أن النادي تواصل مع جودين أيضًا.

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وكيل فيدال يضع اللمسات النهائية على صفقته

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن وكيل اللاعب التشيلياني أرتورو فيدال يضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على رحيل اللاعب من صفوف برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيسافر الإثنين أو الثلاثاء لميلانو من أجل إتمام صفقة انتقاله لصفوف الفريق الإيطالي.

إنتر يحسم موقف ناينجولان

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر يفكر فقط في رحيل رادجا ناينجولان بشكل نهائي عن صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح صحفي الانتقالات الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن النادي لن يعير اللاعب بأي شكل من الأشكال، إلا لو كانت تتضمن بند يجبر الفريق الذي سيستعيره على الشراء في النهاية.

ساعات تفصل إنتر عن الإعلان عن صفقة دارميان

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر قد حسم مفاوضاته مع نظيره بارما بالفعل من أجل ضم اللاعب ماتيو دارميان في الصيف الجاري.

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وأوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، أن اللاعب سيكون في ميلانو الأسبوع المقبل من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

فرصة جديدة لإريكسن

أكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، أن أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر قد قرر منح اللاعب كريستيان إريكسن فرصة جديدة في الموسم الجديد.

جاء هذا في الوقت الذي ذكرت فيه الصحيفة أن المجموعة المالكة للنادي تفكر في بيع اللاعب للاستفادة ماديًا ولتمويل صفقات جديدة.