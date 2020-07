أخبار إنتر اليوم | أسباب انتقال حكيمي والعودة للخطة الأصلية أمام بريشيا

أسباب انتقال أشرف حكيمي والعودة للخطة الأصلية يتصدران أبرز أخبار إنتر اليوم، 1 يوليو 2020.

زيدان هو من دفع حكيمي للانتقال إلى إنتر

أساب بيع حكيمي

زيدان: رحيل حكيمي؟ لأسباب اقتصادية ورياضية

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان سيعود لخطته المعتادة 2/5/3 اليوم أمام بريشيا في الدوري الإيطالي.

إنتر لعب مع كونتي بطريقة 2/1/4/3 منذ العودة بعد توقف كورونا ولكنه سيعود لخطته الأصلية مع إبقاء كريستيان إريكسن على مقاعد البدلاء.

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر يملان لم يفقد الأمل في التعاقد مع ماراش كومبالا رغم اجتماع لاتسيو مع مسئولي ناديه هيلاس فيرونا.

المدير الرياضب لإنتر سيعقد اجتماعًا مع ممثلي اللاعب بعد مباراة بريشيا وسيعود للتفاوض مجددًا مع فيرونا.

👕 | MAGLIA



Our city. Our dream. Our future. Made to break barriers. #MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/QLjYC8jslY